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Les espoirs de Manchester United de se relancer en Premier League ont subi un sérieux coup d’arrêt avec l’annonce de la longue indisponibilité de Carlos Baleba. L’ancien milieu de Brighton, devenu un joueur important depuis son transfert à prix d’or, a dû quitter le terrain lors d’une victoire européenne riche en rebondissements à Old Trafford.

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Le milieu de terrain vedette contraint de sortir

Le joueur de 22 ans n’a tenu que quelques minutes en seconde période lors de la palpitante victoire 3-2 contre la Roma mardi. Visiblement bouleversé et semblant au bord des larmes, Baleba a dû recevoir des soins sur la pelouse avant de finalement quitter le terrain, en raison d’une possible blessure aux ischio-jambiers.

Recruté à Brighton pour 70 millions de livres sterling cet été, il laisse soudainement un vide difficile à combler pour un effectif qui peine déjà à trouver de la régularité.

Carrick confirme son absence

Face aux médias vendredi, l’entraîneur de United, Michael Carrick, a donné des nouvelles peu rassurantes de l’état de santé du joueur. Si l’équipe médicale évalue encore l’étendue exacte de la blessure, l’entraîneur de 45 ans a reconnu que son milieu de terrain vedette devrait observer une longue période de rééducation.

« Nous ne savons pas exactement, mais cela prendra plusieurs semaines », a déclaré Carrick aux journalistes, interrogé sur la durée possible de son indisponibilité.

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Il a ensuite écarté la possibilité de voir la recrue estivale disputer les prochains matches de United : « Ce ne sera certainement pas cette semaine, ni pendant la trêve internationale. Cela prendra un peu plus de temps. »

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Un début de redressement

Avant son succès européen contre la Roma, United restait sur une série de neuf matches sans victoire. Ce succès spectaculaire en milieu de semaine a quelque peu dissipé la morosité autour d’Old Trafford, même si Carrick garde les pieds sur terre quant à la tâche qui l’attend.

« C’est à nous de poursuivre sur cette lancée », a insisté l’entraîneur. « C’était une soirée fantastique. Prise isolément, c’était une soirée fantastique. C’était bien pour les supporters que cela se termine ainsi et qu’ils puissent ressentir cette émotion. C’était assurément une belle soirée pour nous tous. »

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Il a mis son effectif en garde contre tout relâchement et l’a exhorté à s’appuyer sur ce résultat. « Rien n’est encore fait », a-t-il conclu. « Rien n’est encore acquis, et ce n’est qu’un moment dont nous devons nous servir, et nous devons, nous devons... oui, nous devons nous en servir pour avancer. Mais il nous en faut davantage, c’est certain. »

Le défi Aston Villa se profile

Privé de Baleba, Carrick doit rapidement réorganiser son milieu de terrain avant un match crucial de Premier League. Manchester United reçoit Aston Villa à Old Trafford dimanche et a absolument besoin des trois points pour sauver sa saison en championnat.

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Actuellement juste au-dessus de la zone de relégation, United subit une immense pression pour afficher en championnat la combativité dont il a fait preuve sur la scène européenne. Enchaîner les victoires sera essentiel pour prendre un élan dont l’équipe a grand besoin avant la prochaine trêve internationale.