Les révélations d'un quotidien français ont ouvert un dossier explosif qui ébranle les fondations de l'équipe de France, dont la figure centrale n'est pas un joueur, mais l'homme qui fut pendant plus de deux décennies le plus proche de confiance au sein du vestiaire des Bleus, l'ancien chef de la sécurité Mohamed Sanhadji, surnommé « Momo », aujourd'hui accusé d'avoir reçu des centaines de milliers d'euros de la part de stars de la sélection, au premier rang desquels Kylian Mbappé.

Le quotidien français « L'Équipe » a révélé, dans une enquête publiée ce jeudi, que l'attaquant du Real Madrid a prêté à Sanhadji la somme de 120 000 euros, par l'intermédiaire de sa mère et agent Fayza Lamari, dans le cadre d'un montage pour l'achat d'une maison. Il s'agit d'un prêt distinct d'une somme antérieure de 60 300 euros qu'il lui avait accordée en guise de « prime » après la Coupe du monde 2022 au Qatar, portant le total de ce que Mbappé lui a versé à 180 300 euros.

Les détails de l'affaire remontent à juin 2023, lorsque Mbappé a décidé de répartir sa prime du Mondial entre le personnel de sécurité chargé de la protection de la sélection : quatre officiers ont reçu des chèques de 30 000 euros chacun, tandis que Sanhadji a touché 60 300 euros. Les proches de Mbappé affirment que ces sommes constituaient une reconnaissance de leurs services, sans aucune contrepartie, et aucune charge n'a été retenue contre le joueur dans cette affaire.









Mais la cellule française de renseignement financier Tracfin, rattachée au ministère de l'Économie, a repéré ces transactions à l'été 2024, et le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour soupçons de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de travail dissimulé, afin de déterminer si ces versements étaient de véritables dons ou des salaires déguisés en échange de services de protection privée, notamment après avoir constaté des voyages privés de Sanhadji avec Mbappé en dehors de ses missions officielles, dont un déplacement privé au Cameroun en juillet 2023, quelques jours après avoir reçu la somme de 60 300 euros.

L'homme de l'ombre réclamé par Zidane

Pendant plus de deux décennies, Sanhadji a occupé le poste de chef de la sécurité depuis son arrivée comme officier de police en 2004, et il est devenu une figure centrale que les joueurs appelaient « Momo ». Son influence était telle que les joueurs eux-mêmes, selon L'Équipe, ont insisté pour l'emmener avec eux à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, tout comme Zinédine Zidane a insisté pour qu'il reste au sein de son nouveau staff à la Fédération française.

Mais l'enquête a révélé que le réseau de prêts dépassait Mbappé. Selon le quotidien, Sanhadji a demandé de l'argent à une quinzaine de joueurs actuels et anciens, et a obtenu des prêts d'une valeur de 215 000 euros, dont 20 000 euros prêtés chacun par Raphaël Varane, Sabri Lamouchi et Laurent Blanc, 15 000 euros par Yann M'Vila et 7 500 euros par Mattéo Guendouzi.









La somme versée par Mbappé représente à elle seule plus de la moitié de ce montant, tandis que L'Équipe affirme qu'il a reçu plus de 300 000 euros entre 2020 et 2024, sans compter les congés et les avantages en nature.

L'enquête a mis au jour le secret dont Sanhadji entourait ses demandes, écrivant à Guendouzi le 25 octobre 2024, dans des messages consultés par le quotidien : « Si cela se savait, ce serait ma fin. »

De la police à la Fédération, puis la chute

Sur le plan administratif, l'opération des 60 300 euros a eu de lourdes conséquences : le 19 décembre 2025, la Direction de la police nationale l'a informé de sa mise à la retraite anticipée après une enquête de l'Inspection générale, qui lui a reproché de ne pas avoir informé ses supérieurs du chèque reçu de Mbappé.

Malgré cela, la Fédération française l'a engagé directement jusqu'en juillet 2026 et il a accompagné la sélection à la Coupe du monde. Son statut a atteint son apogée le 2 juin, lors de la visite du président Emmanuel Macron au centre de Clairefontaine, lorsque Mbappé a personnellement appelé Sanhadji pour lui demander de se joindre à la photo de groupe avec le président.

Mais la situation a basculé le 16 septembre, lorsqu'il a été officiellement mis en examen pour recel de fonds publics détournés, corruption active et passive, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment lié à la fraude fiscale, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence.

Il a été placé sous contrôle judiciaire strict lui interdisant tout contact avec un joueur actuel ou ancien, un entraîneur ou un responsable de la Fédération, et lui interdisant d'entrer à Clairefontaine, au Stade de France et au Parc des Princes sans l'autorisation d'un juge, ainsi que toute activité sportive professionnelle, avec l'obligation de verser une caution de 80 000 euros. La Fédération française a, quant à elle, décidé de se constituer partie civile dans l'affaire.