« Cela restera encore pendant 100 ans un malentendu de croire que les spectateurs s’attendent à ce que le ballon soit mis en touche », a déclaré Klopp sur RTL. En toile de fond : l’avant-centre néerlandais Brian Brobbey était resté au sol, touché, mais l’équipe d’Allemagne a poursuivi l’action et, malgré l’infériorité numérique d’Oranje, n’a pas choisi de mettre le ballon en touche. Au bout de l’action est finalement venu le but du 1-0 inscrit par Felix Nmecha à la 32e minute.

« Les garçons ont en fait pour consigne de continuer à jouer », a expliqué Klopp, précisant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un manque de fair-play de la part de son capitaine Joshua Kimmich et consorts, qui ont poursuivi leur action avec constance. En face, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas Xavi y a toutefois vu « un mélange » de malice et de manque de fair-play de la part du onze du DFB.

Il a également mis en cause l’arbitre, son compatriote espagnol Alejandro Jose Hernandez Hernandez : « L’arbitre avait déjà le sifflet à la bouche et quelques-uns de nos joueurs ont donc arrêté de jouer », a critiqué Xavi, tout en soulignant dans le même temps : « Ce n’était pas non plus bien grave. »

L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a jugé l’affaire plus sévèrement et a qualifié, sur la chaîne NOS, la poursuite du jeu par l’Allemagne d’« antisportive ». Kimmich, lui, a réagi avec sobriété : « Nous avons tout à fait eu raison de continuer à jouer. » Éventuellement interrompre la rencontre aurait été du ressort de l’arbitre, a estimé la star du Bayern, « et je n’ai entendu aucun coup de sifflet ».

Kimmich a répondu avec fermeté à l’accusation du capitaine d’Oranje, selon laquelle la poursuite du jeu par l’équipe d’Allemagne aurait été une honte : « Je trouve que ce n’est pas une réponse réfléchie de sa part. »

Équipe d’Allemagne : qu’en est-il de Kai Havertz et Jamal Musiala ?

Peu avant l’ouverture du score de Nmecha, Klopp a dû sortir prématurément Kai Havertz, gêné à l’arrière de la cuisse, un joueur majeur. Jamal Musiala, qui devait initialement être titulaire, n’a même pas pu débuter après des problèmes musculaires à l’échauffement : « Ils sont tous les deux en IRM, j’espère que nous aurons encore un diagnostic ce soir », a déclaré le nouveau sélectionneur après le coup de sifflet final au sujet des deux blessés, sans croire à un retour du duo pour le prochain match contre la Grèce dimanche : « J’espère que ce n’est rien de grave. Pour nous, ils seront probablement absents, mais j’espère qu’ils pourront ensuite rapidement rejouer. »

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Le court avantage de l’Allemagne a tenu jusqu’à peu avant la fin, mais dans le temps additionnel, les Pays-Bas ont tout de même fini par égaliser logiquement grâce à Cody Gakpo. Entré en jeu, Ruben van Bommel, fils de l’ancien joueur du Bayern Mark van Bommel, a délivré à cette occasion une superbe passe décisive grâce à un merveilleux centre de l’extérieur du pied. « J’ai demandé au petit van Bommel d’où il sortait ça », a révélé Klopp, avant de plaisanter en direction du père : « Il ne tient pas ça de son père, l’extérieur du pied, ça doit venir de sa mère. »

Pourquoi le but des Pays-Bas de Virgil van Dijk a-t-il été refusé ?

En plus du but de l’ouverture du score du DFB, une autre scène a surtout provoqué la controverse : après un petit quart d’heure de jeu, le patron de la défense van Dijk avait cru donner l’avantage aux Pays-Bas de la tête sur corner. Le but a toutefois été annulé après intervention du VAR, car l’attaquant d’Oranje Brobbey a, selon les arbitres, empêché de manière irrégulière le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen de sortir dans les six mètres, une décision sévère.

« C’est une honte absolue », a fulminé van der Vaart. « C’est incroyable », car Brobbey « ne fait presque rien. On a bien sûr le droit de se toucher. Le gardien ne peut pas faire ce qu’il veut. C’était tout simplement une très faible prestation du gardien », a poursuivi van der Vaart. Klopp n’était pas du même avis et a insisté sur l’énorme robustesse de Brobbey : « Il est presque carré et Marc n’a aucune chance de passer. C’est un très bon corner, mais c’est une faute. C’est comme ça que ça doit être sifflé maintenant », a expliqué Klopp, en référence au fait que les gardiens bénéficiaient récemment encore d’une meilleure protection dans les six mètres lors de la Coupe du monde.

Pour l’analyse sportive de la première de Klopp, le défenseur central Jonathan Tah a déclaré : « Bien sûr, nous aurions aimé gagner, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais quand tu mènes 1-0, tu veux aussi aller au bout. Nous avons fait un bon premier pas, le match a été d’une intensité brutale. Tout n’a pas été parfait, mais ce n’était pas le plus important. Nous voulons commencer à montrer un autre visage sur le terrain. Et c’était aujourd’hui le premier pas dans cette direction. » Tah a également adressé des éloges particuliers au latéral droit Philipp Treu, du SC Fribourg, qui fêtait sa première sélection : « J’aimerais mettre Pippo en avant. La manière dont il a avalé son couloir de haut en bas, c’était fou. Vraiment top pour une première sélection », a conclu Tah.

Dimanche, l’Allemagne affrontera la Grèce lors de la 2e journée de la saison 2026/27 de la Ligue des nations, et à Augsbourg, Klopp vivra alors sa première à domicile sur le banc de la sélection. « L’accent a déjà beaucoup été mis sur la défense et le pressing, sur la manière dont nous voulons mettre l’adversaire sous pression », a expliqué Kimmich au sujet des premiers entraînements sous Klopp. « Il s’agissait déjà de trouver une certaine organisation de base sans le ballon. C’est ensuite la base qui nous permettra aussi de progresser avec le ballon. »