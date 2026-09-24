« Cela restera encore pendant 100 ans un malentendu de penser que les spectateurs s’attendent à ce que le ballon soit mis en touche », a déclaré Klopp sur RTL. En cause : l’avant-centre néerlandais Brian Brobbey était resté au sol, touché, mais l’équipe allemande a continué à jouer et, malgré l’infériorité numérique d’Oranje, n’a pas choisi de mettre le ballon en touche. Au bout de l’action, Felix Nmecha a finalement inscrit le but du 1-0 à la 32e minute.

« Les garçons sont en fait incités à continuer à jouer », a expliqué Klopp, assurant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un manque de fair-play de la part de son capitaine Joshua Kimmich et des autres, qui ont poursuivi leur action sans hésiter. Son homologue, le nouveau sélectionneur Xavi, y a en revanche vu « un mélange » d’intelligence et de manque de fair-play de la part de l’équipe d’Allemagne.

Il a également mis en cause l’arbitre, son compatriote espagnol Alejandro Jose Hernandez Hernandez : « L’arbitre avait déjà le sifflet à la bouche et plusieurs de nos joueurs ont donc arrêté de jouer », a critiqué Xavi, tout en soulignant dans le même temps : « Ce n’était pas non plus une grosse affaire. »

L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a jugé l’affaire de manière plus radicale et a qualifié sur la chaîne NOS la poursuite du jeu par l’Allemagne d’« antisportive ». Kimmich, lui, a réagi avec sobriété : « Nous avons continué à jouer en toute légitimité. » Interrompre éventuellement le match aurait relevé de la responsabilité de l’arbitre, a estimé la star du Bayern, « et je n’ai entendu aucun coup de sifflet. »

Face à l’accusation du capitaine d’Oranje Virgil van Dijk, selon laquelle la poursuite du jeu par l’équipe allemande aurait été une honte, Kimmich a rétorqué avec fermeté : « Je trouve que ce n’est pas une réponse réfléchie de sa part. »

Équipe d’Allemagne : qu’en est-il de Kai Havertz et Jamal Musiala ?

Peu avant l’ouverture du score de Nmecha, Klopp a dû sortir prématurément un joueur majeur avec Kai Havertz, gêné à l’arrière de la cuisse. Jamal Musiala, qui devait initialement être titulaire, n’a même pas pu débuter après des problèmes musculaires survenus à l’échauffement : « Ils sont tous les deux à l’IRM, j’espère que nous aurons encore un diagnostic ce soir », a déclaré le nouveau sélectionneur après le coup de sifflet final au sujet des deux blessés, sans croire à un retour du duo dès le prochain match contre la Grèce dimanche : « J’espère que ce n’est rien de grave. Pour nous, ils sont probablement forfait, mais j’espère qu’ils seront ensuite rapidement de nouveau disponibles. »

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Le mince avantage de l’Allemagne a tenu jusqu’à la fin ou presque, mais dans le temps additionnel, les Pays-Bas ont tout de même fini par arracher une égalisation méritée grâce à Cody Gakpo. Entré en jeu, Ruben van Bommel, fils de l’ancien joueur du Bayern Mark van Bommel, a délivré une magnifique passe décisive d’un centre de l’extérieur du pied. « J’ai demandé au petit van Bommel d’où il sortait ça », a révélé Klopp, avant de plaisanter en direction du père : « Il ne tient pas ça de son père, l’extérieur du pied doit venir de la mère. »

Pourquoi le but des Pays-Bas de Virgil van Dijk a-t-il été refusé ?

Outre le but d’ouverture de l’équipe d’Allemagne, une autre scène a surtout provoqué la controverse : après un peu moins d’un quart d’heure, le patron de la défense van Dijk avait, de la tête sur corner, cru donner l’avantage aux Pays-Bas. Mais le but a été refusé après intervention de la VAR, car l’attaquant d’Oranje Brobbey avait, selon l’arbitre, gêné irrégulièrement le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen dans sa sortie dans les six mètres, une décision sévère.

« C’est une honte absolue », s’est emporté van der Vaart. « C’est incroyable », car Brobbey « ne fait pratiquement rien. On a bien sûr le droit d’être au contact. Le gardien ne peut pas faire ce qu’il veut. C’était tout simplement une très faible prestation du gardien », a poursuivi van der Vaart. Klopp n’était pas du même avis et a insisté sur l’énorme robustesse de Brobbey : « Il est presque carré et Marc n’a aucune chance de passer. C’est un super corner, mais c’est une faute. C’est comme ça que cela doit être sifflé désormais », a expliqué Klopp, en référence au fait que les gardiens avaient récemment encore bénéficié d’une protection renforcée dans les six mètres lors de la Coupe du monde.

Pour situer sportivement cette première sous Klopp, le défenseur central Jonathan Tah a déclaré : « Bien sûr, nous aurions aimé gagner, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais quand tu mènes 1-0, tu veux aussi aller au bout. Nous avons fait un bon premier pas, le match a été brutalement intense. Tout n’était pas parfait, mais ce n’était pas le sujet. Nous voulons commencer à montrer un autre visage sur le terrain. Et c’était aujourd’hui le premier pas dans cette direction. » Tah a également adressé un éloge particulier à l’arrière droit Philipp Treu de Fribourg, qui fêtait sa première sélection : « J’aimerais mettre Pippo en avant. La manière dont il a avalé son couloir de haut en bas, c’était dingue. Vraiment top pour une première sélection », a déclaré Tah.

Dimanche, l’Allemagne affrontera la Grèce lors de la 2e journée de la saison 2026/27 de Ligue des nations, et Klopp y fêtera ensuite à Augsbourg sa première à domicile sur le banc de la sélection nationale. « L’accent a déjà beaucoup été mis sur le travail défensif et le pressing, sur la manière dont nous voulons mettre l’adversaire sous pression », a déclaré Kimmich au sujet des premières séances d’entraînement sous Klopp. « Il s’agissait de trouver une certaine organisation de base sans le ballon. C’est ensuite la base qui nous permettra aussi de nous améliorer avec le ballon. »