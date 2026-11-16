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Le gardien de Manchester United Senne Lammens a exprimé sa joie après avoir repoussé un penalty de Francesco Pio Esposito en fin de match, scellant la victoire 4-1 de la Belgique face à l’Italie à Bruxelles. Ce succès obtenu après avoir été menée a permis à l’équipe de Mark van Bommel de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations en terminant deuxième du groupe A1, tout en éliminant l’Italie, venue en déplacement.

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Le gardien parachève la remontée éclatante de la Belgique à Bruxelles

Lammens a préservé les trois buts d’avance de l’équipe de Van Bommel en plongeant sur sa droite pour repousser le penalty tiré en fin de match par Pio Esposito. Il s’agissait de sa huitième sélection en équipe A depuis ses débuts lors de la victoire 7-0 contre le Liechtenstein en qualifications pour la Coupe du monde, en novembre dernier, et de sa cinquième apparition en Ligue A en 2026. Cette victoire a qualifié la Belgique pour les quarts de finale, derrière la France, vainqueure du groupe A1 après son succès 2-1 contre la Turquie.

Le gardien salue le sang-froid des Belges

À la septième minute, Lammens a repoussé une tentative de Niccolo Pisilli sur un centre de Riccardo Calafiori. Esposito a ensuite donné l’avantage à l’Italie à la 11e minute, inscrivant son 10e but en 15 sélections. Le défenseur de Brighton Maxim De Cuyper a toutefois rapidement égalisé à environ 5,5 mètres du but, avant que Nathan Ngoy ne marque son premier but en sélection à la 21e minute en reprenant un ballon repoussé. Cinq minutes plus tard, Jeremy Doku a reçu une passe de Kevin De Bruyne, éliminé plusieurs défenseurs et trompé son coéquipier de Manchester City Gianluigi Donnarumma.

S’exprimant auprès de VTM après la rencontre, Lammens a salué le sang-froid de son équipe : « C’est toujours agréable d’arrêter un penalty, même quand le score était déjà de 4-1. Ce résultat est plus beau que 4-2. Ils ont bien commencé, ont exercé un bon pressing et ont marqué, mais nous n’avons pas paniqué. Nous connaissons nos qualités, nous avons marqué trois fois et nous nous sommes créé encore plus d’occasions. Au bout du compte, c’est un excellent résultat. »

Les contre-attaques belges submergent des visiteurs fatigués

Donnarumma a repoussé à deux reprises des tentatives de De Bruyne à bout portant. Le meneur de jeu belge a également tiré à côté après une passe de Youri Tielemans, tandis que Charles De Ketelaere a trouvé le montant de la tête. À dix minutes de la fin, la Belgique est partie en contre-attaque par Doku et De Bruyne, permettant à l’ailier de l’AC Milan Diego Moreira d’inscrire son premier but en sélection. Lammens a ensuite arrêté le penalty d’Esposito. Malgré sa victoire 3-1 contre la France trois jours plus tôt, l’Italie de Roberto Mancini a terminé troisième, tout en évitant la relégation automatique.

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Un déplacement à Anfield attend le gardien à son retour

Alors que la Belgique peut se projeter vers les quarts de finale de la Ligue des nations en mars, Lammens doit désormais se concentrer sur la lutte pour le maintien en Premier League avec Manchester United. Le club occupe la 18e place du classement avant un déplacement difficile chez son rival Liverpool, à Anfield, ce week-end. Cette rencontre sera aussi la première à la tête de l’équipe pour Mauricio Pochettino, récemment nommé entraîneur de Manchester United.