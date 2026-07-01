L’ambiance festive qui régnait autour de la Coupe du monde 2026 à Boston, aux États-Unis, a viré au drame lorsque une fusillade a éclaté près des fan zones, juste après le match de seizièmes de finale entre le Paraguay et l’Allemagne, rappelant brutalement la problématique de la violence armée aux États-Unis.

Le journaliste britannique du « Daily Mail », Riyat Al-Samarrai, qui couvre la compétition, a raconté les détails de l’incident. Il avait quitté le stade avec un collègue pour dîner dans le centre de Boston, avant de se retrouver témoin de l’une des nuits les plus terrifiantes du tournoi.

Le quartier fourmillait de supporters, notamment allemands et néerlandais, qui se retrouvaient dans les restaurants et les bars alentour dans l’ambiance habituelle d’un après-match.

Le calme ne dure pas : un groupe de scooters arrive, puis une altercation éclate entre deux personnes après une collision, rapidement transformée en rixe à laquelle participent d’autres individus, certains encagoulés.

Son collègue s’est alors précipité dans une pizzeria voisine ; il l’a suivi quelques instants plus tard, plaisantant à voix haute sur la possibilité d’une fusillade.

Trois détonations ont alors retenti, les motards ont pris la fuite et l’un des protagonistes est resté au sol, se tenant le ventre dans une mare de sang.

Les ambulances et la police sont rapidement intervenues pour établir un périmètre de sécurité, tandis que les traces de l’accident et les flaques de sang restaient visibles plusieurs heures après les faits.

Malgré l’incident, les célébrations ont continué dans les rues adjacentes, où des supporters marocains fêtaient la qualification de leur équipe, illustrant, selon l’auteur, le contraste entre l’ambiance de la compétition et les maux de la société américaine.

Selon les médias locaux, l’incident aurait été provoqué par le vol d’un scooter et aurait fait trois blessés ; les autorités précisent qu’un des blessés s’en est sorti et que son état n’est pas critique.

Le journaliste souligne que ces incidents armés continuent d’assombrir l’événement, rappelant que 6 372 morts et 11 667 blessés ont été recensés dans des fusillades aux États-Unis depuis le début de l’année, selon les archives sur la violence armée.

Il a également rappelé d’autres incidents survenus pendant la Coupe du monde, notamment le décès d’une personne près de la fan zone à San José, et celui d’une autre à environ quatre miles du lieu de séjour de l’équipe d’Angleterre à Kansas City, sans oublier les quatre blessés lors d’une fusillade survenue lors d’un rassemblement de supporters venus suivre l’un des matchs de la compétition à Brockton, dans le Massachusetts.

L’auteur conclut en reconnaissant avoir pris plaisir à couvrir la Coupe du monde aux États-Unis, tout en soulignant que ces incidents rappellent constamment l’autre visage du pays : l’éclat des grands tournois peut masquer temporairement ces problèmes, mais non les dissimuler complètement.