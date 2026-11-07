« Ce qui se rapproche le plus d’une garantie ! » : Andoni Iraola salue l’instinct de buteur d’Alexander Isak

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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a couvert d’éloges l’attaquant Alexander Isak avant le match de Premier League face à Crystal Palace. Isak a inscrit son septième but de la saison en milieu de semaine et espère améliorer son bilan à Selhurst Park.

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Isak veut enfin marquer à Selhurst Park après son but en milieu de semaine

L'attaquant de Liverpool Alexander Isak aborde le match de Premier League de dimanche contre Crystal Palace après avoir inscrit son septième but de la saison lors du déplacement à Fenerbahce en Ligue des champions, en milieu de semaine.

L'international suédois a marqué lors de deux de ses trois derniers matches de Premier League contre Palace.

Isak a toutefois disputé davantage de matches de Premier League à Selhurst Park sans marquer que dans tout autre stade. Dimanche lui offre donc l'occasion de mettre fin à cette disette.

Pour Iraola, Isak est « ce qui se rapproche le plus d'une garantie »

Avant la rencontre, Iraola s'est dit pleinement confiant dans la capacité d'Isak à conclure lorsqu'il est bien servi dans la surface de réparation.

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« Alex est un grand buteur », a déclaré Iraola lors de sa conférence de presse d'avant-match.

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« Si nous pouvons le mettre en position de marquer, il répondra présent. Ce n'est pas une garantie, mais c'est presque ce qui se rapproche le plus d'une garantie », a ajouté l'entraîneur.

Exploiter au mieux les déplacements et les qualités techniques d'Isak

Iraola a souligné que Liverpool travaille activement à exploiter toutes les facettes du jeu d'Isak, notamment ses déplacements sans ballon et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers.

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« Comme tous les joueurs, il peut ajouter d'autres choses à son jeu », a expliqué Iraola au sujet de la progression de l'attaquant.

« Nous voulons exploiter ses qualités. Il est aussi très bon pour attaquer les espaces, s'engouffrer dans les intervalles et venir recevoir [le ballon]. Je pense aussi qu'il est propre techniquement. Nous essayons de l'utiliser de la meilleure manière », a-t-il précisé.

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Liverpool veut prolonger sa belle série à l'extérieur

Liverpool se rend à Londres en figurant parmi les meilleures équipes du championnat à l'extérieur, où le club a obtenu 67 % de ses points cette saison.

Il affrontera une équipe de Pierre Sage qui a passé 53,7 % de son temps de jeu à courir après le score cette saison.

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Avec Isak à la pointe de l'attaque et son capitaine Virgil van Dijk en tête du championnat pour le nombre de duels remportés, Liverpool vise trois nouveaux points dans la capitale.