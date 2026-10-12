« Ce qui se passe est choquant » : Mourinho met le feu aux poudres et les stars sont au bord de l'explosion !

Les doutes s'intensifient au sein du vestiaire du Real Madrid au sujet du Portugais José Mourinho, dans un contexte où des rapports de presse évoquent des réactions exagérées et une volonté d'occuper le devant de la scène, alors que le malaise grandit chez plusieurs joueurs, à un moment où l'équipe souffre d'une baisse de rendement et d'un manque d'entente entre ses principales vedettes.

La rencontre face à Villarreal, qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid sans véritable conviction, a replacé le technicien portugais au cœur de la polémique, après qu'il est entré sur la pelouse pour célébrer le but du Brésilien Vinicius Junior, une scène qui a détourné l'attention de l'auteur du but et du reste des joueurs, et qui a suscité l'étonnement de certains de ses coéquipiers.

Quelques secondes plus tard, l'arbitre Isidro Diaz de Mera a annulé le but après consultation de l'assistance vidéo, en raison d'un geste de Vinicius qui avait tiré les cheveux de son adversaire au début de l'action, avant de brandir le carton rouge au visage du joueur brésilien.

Les agissements de Mourinho ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a poussé ses joueurs à plusieurs reprises à quitter le banc des remplaçants pour protester contre les décisions arbitrales, avant de décider de ne pas se présenter en conférence de presse après le match.

Le vestiaire du Real Madrid de plus en plus tendu

Selon le journal « Sport », les récents agissements de Mourinho ont accentué la tension au sein du vestiaire, dirigé par la star française Kylian Mbappé, dans un climat où plusieurs joueurs expriment depuis un certain temps leur mécontentement face au comportement de Vinicius sur le terrain, avant que ne s'y ajoute la vivacité des réactions de l'entraîneur portugais, arrivé au Real Madrid avec l'espoir d'apporter davantage de calme et de stabilité à l'équipe.

La Maison Blanche vit un début de saison agité, après avoir été dépassée par le Barça en Liga, à la suite de ses défaites contre l'Atlético de Madrid et le Real Betis, en plus de ses difficultés dans plusieurs rencontres, notamment face à Elche, l'Inter Milan, l'Espanyol et Villarreal, où elle n'a pas affiché le niveau attendu.

La crise ne se limite pas aux résultats, puisque le milieu de terrain demeure un point faible de l'équipe, malgré les investissements importants consentis pour renforcer l'effectif, tandis que Mbappé et Vinicius manquent d'une entente suffisante sur le terrain.

Les supporters du Real Madrid ont manifesté leur mécontentement à l'égard des prestations et ont sifflé l'entraîneur et les joueurs, au vu de la persistance du recul sur le plan sportif.

Les stars ne répondent pas

Face à cette situation, Mourinho est revenu, selon le journal, à sa méthode connue de surenchère et de provocation, en se lançant dans des affrontements avec les arbitres, la Liga et les médias, dans une tentative d'imposer sa personnalité, mais cette stratégie n'a pas réussi jusqu'à présent à contenir la tension dans le vestiaire.

Florentino Pérez avait fait appel au technicien portugais dans l'espoir d'imposer la discipline et de prendre le contrôle du groupe, mais les signaux suggèrent que son influence au sein de l'équipe n'est pas à la hauteur des attentes.

Par ailleurs, le mécontentement du public envers Mbappé, auquel s'ajoute la tension dans la relation entre Vinicius et une partie des tribunes, s'est répercuté sur l'ambiance de l'équipe, malgré la persistance de relations cordiales entre les deux stars en dehors du terrain, et en l'absence d'une entente suffisante entre eux pendant les matches.

Toujours selon le journal, la volonté de Mourinho d'attirer les projecteurs est désormais critiquée, surtout avec la persistance des problèmes sportifs, en précisant que Jude Bellingham, Federico Valverde et Arda Güler figurent parmi les joueurs qui bénéficient de l'estime du public, et en soulignant que Valverde affiche de meilleures prestations lorsqu'il évolue sur l'aile.

La manière dont Mourinho adresse des messages indirects à certains joueurs a également soulevé des interrogations, notamment ses propos au sujet d'Arda Güler, qu'il a décrit comme n'ayant pas encore atteint le sommet, des déclarations que le rapport considère comme faisant partie de son approche dans la gestion du groupe.

Mourinho est-il en train de perdre le vestiaire ?

Selon le journal, le vestiaire, qui avait accueilli Mourinho avec une certaine méfiance après que des spéculations avaient évoqué le recours de Pérez à ses services pour imposer la discipline aux joueurs, le regarde désormais avec davantage de réserve.

Le journal estime que l'entraîneur de 63 ans n'offre plus la même image que celle associée à son arrivée à Santiago-Bernabéu en 2010, lorsqu'il s'était appuyé sur un groupe de joueurs connus pour leur discipline et leur engagement, parmi lesquels Alvaro Arbeloa et Xabi Alonso.

« Sport » indique que la persistance de l'influence des stars, conjuguée à ce qu'il décrit comme une indulgence de l'entraîneur à leur égard, a affaibli son autorité auprès du reste des joueurs, bien qu'il soit arrivé au club en juillet dernier avec une grande part de confiance et d'attentes.

Après huit semaines et huit matches, Mourinho est revenu dans le cercle des confrontations, alors que la virulence de ses positions en dehors du terrain ne s'est pas traduite par une amélioration des performances de l'équipe sur le terrain.

Ces développements rappellent la fin de l'expérience de Xabi Alonso, marquée par des tensions entre l'entraîneur et un groupe de joueurs, avant son départ du club, dans un contexte de discussions sur le rôle de la direction de Pérez dans le déroulement de la crise.

À l'approche du Clasico face au Barça au Camp Nou, les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour l'orientation de la saison du Real Madrid, ainsi que pour l'avenir de la relation entre Mourinho et ses joueurs.