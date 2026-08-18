Ce qui se passait derrière les caméras va être révélé au grand jour : nouvelle surprise en Premier League

La Premier League a franchi une nouvelle étape vers l'élargissement de l'usage de la technologie dans les matches, après la conclusion d'un accord autorisant, pour la première fois, les diffuseurs télévisés à retransmettre des extraits des échanges vocaux entre les arbitres et les joueurs sur le terrain, dans le cadre d'un plan visant à étendre l'utilisation de la technologie de la « caméra de l'arbitre » et à améliorer l'expérience des téléspectateurs.

Selon le quotidien britannique The Guardian, cet accord fait suite aux pressions exercées par les diffuseurs télévisés Sky Sports et TNT Sports, ainsi qu'à la volonté de la Premier League et de l'instance arbitrale de tirer davantage parti de la technologie et de fournir aux supporters plus de détails sur ce qui se déroule sur le terrain.

En vertu du nouveau dispositif, le nombre de matches du championnat utilisant la « caméra de l'arbitre » passera d'environ 20 rencontres la saison dernière à près de 45 rencontres au cours de la nouvelle saison, après que l'expérience précédente a démontré la capacité de cette technologie à offrir de nouveaux angles aux téléspectateurs, notamment en ce qui concerne les détails tactiques et les interactions entre arbitres et joueurs.

Les nouvelles règles permettront aux diffuseurs télévisés de retransmettre le son capté par la caméra de l'arbitre lors d'un incident, ou de deux au maximum, à chacune des 38 journées que compte le championnat, à condition que la diffusion s'inscrive dans le cadre des ralentis instantanés ou quasi directs, et non d'une diffusion sonore en direct et continue tout au long du match.

Cette mesure vise à offrir aux téléspectateurs une plus grande possibilité de comprendre la nature des échanges qui ont lieu entre l'arbitre et les joueurs dans les situations importantes, sans pour autant ouvrir la voie à la diffusion de l'ensemble des conversations qui se déroulent sur le terrain.

En revanche, les échanges relatifs aux situations de révision de l'arbitrage vidéo « VAR » resteront exclus de la diffusion, la retransmission des communications liées à ces révisions étant interdite selon les règles en vigueur établies par l'International Football Association Board « IFAB ».

La Premier League et l'instance arbitrale ne semblent pas satisfaites des limites du dispositif actuel, puisqu'elles font pression en faveur de futures modifications des lois du jeu qui autoriseraient la diffusion des échanges vocaux en direct et à plus grande échelle, ce qui nécessite l'accord des instances internationales compétentes.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance croissante du football anglais consistant à offrir aux supporters un accès plus large aux détails qui se déroulaient jusque-là loin des caméras, dans une tentative de réduire l'écart entre ce que le téléspectateur voit à l'écran et ce qui se passe réellement sur le terrain.