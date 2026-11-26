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Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a reconnu que son équipe avait vécu l'une de ses soirées les plus difficiles de la saison, après le match nul 2-2 concédé face à la Roma hier, mercredi soir, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le Paris Saint-Germain a perdu ses premiers points dans la compétition. La Roma a ouvert le score, avant que le club français ne parvienne à revenir dans le match, mais les visiteurs ont égalisé dans le dernier quart de la rencontre par l'intermédiaire du remplaçant Donyell Malen, mettant ainsi fin à la série de 12 victoires consécutives du PSG toutes compétitions confondues.

Le club français termine cette cinquième journée à la deuxième place, après avoir cédé la tête au Real Madrid, seule équipe à avoir fait le plein lors des cinq premières journées.

« C'était le match le plus difficile de la saison »

Après la rencontre, Luis Enrique a déclaré, dans des propos relayés par le média français Foot Mercato : « Ce match s'est déroulé comme nous l'avions prévu avant le coup d'envoi. Nous connaissons la Roma, et la rencontre a été difficile et très compliquée. Ils pressent tout le temps, et c'était notre match le plus difficile de la saison, sans le moindre doute. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « Il n'y aura pas d'autre match semblable à ce qui s'est passé ce soir. Les choses ont été très compliquées, et les joueurs ont fourni de gros efforts. Nous aurions pu perdre ce match, mais nous avons fait match nul, et nous sommes contents de prendre un point. »

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Ces déclarations de Luis Enrique traduisent l'ampleur des difficultés rencontrées par son équipe face à la Roma, alors même que le club italien occupait la 25e place du classement de la phase de ligue avant la rencontre.

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La prudence avec les joueurs de retour de blessure

Par ailleurs, Luis Enrique a expliqué pourquoi il gérait avec prudence certains joueurs parisiens, notamment ceux qui reviennent tout juste de blessure.

Ousmane Dembélé a commencé la rencontre sur le banc, avant d'entrer en jeu à la 59e minute et d'inscrire le deuxième but parisien sur penalty, tandis que Nuno Mendes a dû quitter la pelouse avant l'heure de jeu en raison de la fatigue.

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« Pour Nuno Mendes, surtout dans un match de ce type, si tu n'es pas à 100 % de tes capacités, tu prends un gros risque. C'est pourquoi il est sorti dès les premiers signes de fatigue », a expliqué l'entraîneur espagnol.

Il a poursuivi : « Quant à Ousmane Dembélé, si nous devons jouer tous les trois jours, il doit avoir suffisamment de temps pour récupérer afin de jouer sans risque de blessure. Nous faisons preuve de prudence, surtout avec les joueurs qui reviennent de blessure. »

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Cette approche s'inscrit dans le contexte du retour progressif de plusieurs cadres après de longues absences, Luis Enrique préférant ne pas prendre de risques avec eux face à l'enchaînement incessant des matchs.

Un éloge appuyé pour Zabarnyi

Luis Enrique a salué de manière appuyée la prestation du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, titularisé aux côtés de Willian Pacho en l'absence de Marquinhos, et auteur du premier but parisien à la 31e minute.

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Même si la rencontre s'est soldée par un match nul, l'entraîneur parisien est apparu très satisfait de la progression du joueur de 24 ans : « Vous avez seulement une impression ? Pour moi, il a été quasi parfait. Il a été très intelligent et solide physiquement, et je suis très heureux de voir le niveau qu'il a atteint à cet âge. »

Cet éloge de Luis Enrique illustre sa confiance grandissante envers Zabarnyi, qui s'impose de plus en plus au sein du collectif du Paris Saint-Germain depuis son arrivée au club.