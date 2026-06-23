Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a affiché sa satisfaction après avoir battu plusieurs records personnels en Coupe du monde, tout en rappelant que « l’essentiel, c’est le collectif et les trois points ».

Son doublé face à l’Ouzbékistan, mercredi soir, a permis au Portugal de signer une victoire écrasante (5-0) lors de la deuxième journée du groupe 11.

Son doublé l’a propulsé au panthéon du football : il est désormais le premier joueur à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal dans la compétition et le deuxième joueur le plus âgé à y inscrire un but.

Interrogé après ces exploits historiques, « El Don » a déclaré : « Je suis très heureux, mais le plus important, c’est le travail d’équipe et les trois points », ajoutant que le groupe se concentrait désormais sur la dernière journée et la rencontre face à la Colombie.

Dans des déclarations retransmises par la chaîne « beIN Sports », il a ajouté : « Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours et nous avons progressé. »

La star du club saoudien Al-Nassr a ajouté : « On parle toujours de moi, mais mon premier souci est de servir la sélection portugaise. Je sais que nous vivons un moment crucial et nous sommes satisfaits de nos réalisations. »

Interrogé sur ses intentions pour la Coupe du monde 2026, il a conclu : « Oui, je veux marquer des buts, et j’ai confiance en mon travail et en celui du groupe. »