« Ce que Zouma a fait, est-ce pire que du racisme ? », Antonio réagit à la polémique

L’attaquant de West Ham, Michail Antonio, ne veut pas accabler plus que cela son coéquipier malgré l’acte répréhensible dont ce dernier s’est rendu auteur.

Le coéquipier du défenseur à West Ham tient à rappeler que le sport et la société ont des problèmes plus importants à résoudre.

Kurt Zouma a été puni par West Ham et a perdu un contrat de sponsoring avec Adidas suite à la publication d'une vidéo le montrant en train de frapper un chat, mais son coéquipier Michail Antonio tient à souligner que le racisme dans le sport et la société reste un problème bien plus important qui doit être abordé.

Le défenseur international français Zouma a déclenché un tollé suite à ses actes révélés sur les médias sociaux. Les animaux de compagnie qu’il détenait lui ont été retirés par l’association qui les protège au Royaume-Uni, et des appels ont été lancés pour que son contrat soit rompu chez les Hammers.

L'affaire n'est pas encore allée aussi loin, mais d'autres sanctions pourraient suivre, et Antonio pense qu'il faut réagir de la même manière lorsque des individus se livrent à des actes de discrimination sociale.

Antonio met en avant des problèmes plus graves

L'attaquant de West Ham, Antonio, a déclaré à Sky Sports, lorsqu'il a été interrogé sur Zouma : "J'ai une question pour vous : pensez-vous que ce qu'il a fait est pire que du racisme ? Je ne cautionne rien de ce qu'il a fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait. Mais il y a des gens qui ont été condamnés et arrêtés pour racisme et qui ont joué au football après. Je dois poser la question suivante à tout le monde : ce qu'il a fait est-il pire que ce qu'ont fait les personnes condamnées pour racisme ?"

Zouma a, pour rappel, réagi rapidement après la mise en ligne de la vidéo qui le déshonore : "Je tiens à m'excuser pour mes actions. Il n'y a aucune excuse à mon comportement, que je regrette sincèrement. Je tiens également à dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été choqués par cette vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus."

Ses chats ont ensuite été sauvés par la RSPCA, tandis qu'Adidas a annoncé qu'elle avait retiré le joueur de 27 ans de sa liste, mais Zouma figurait dans le onze de départ de David Moyes lors du match de championnat contre Watford.