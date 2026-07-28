L'avenir de la star française Michael Olise continue d'alimenter les débats dans les milieux du football allemand et européen, sur fond de spéculations croissantes autour d'un transfert vers le Real Madrid. Mais le Bayern Munich a tranché de manière catégorique par la voix de son directeur général, en assurant que le joueur restera et que le club n'a reçu aucun contact officiel de la part du club madrilène.

Interrogé lors d'une conférence de presse tenue ce mardi sur la question de savoir si Olise resterait dans les rangs du club bavarois, Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern Munich, a répondu : « Oui, bien sûr », niant catégoriquement que le club ait reçu « la moindre lettre, le moindre fax ou le moindre appel » de la part du Real Madrid concernant un recrutement du joueur.

Dreesen a ajouté, sur un ton ironique traduisant son agacement face à l'ampleur des rumeurs qui circulent : « C'est étonnant de voir à quel point l'information se propage quand on connaît soi-même la vérité. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, j'ai perdu le compte du nombre de fois où mes amis m'ont posé cette question », en référence à l'intensité des spéculations médiatiques autour de l'avenir de l'ailier français.

Le directeur général du Bayern a conclu son propos en réaffirmant la position du club, opposé à toute vente : « Mais personne ne m'a jamais dit : si quelqu'un t'offre 200 millions d'euros, alors tu dois le lui vendre », un message clair indiquant que le club bavarois n'est pas disposé à se séparer de sa star, quel que soit le montant des offres potentielles.