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La tension entre Jude Bellingham et Marc Cucurella lors du choc Espagne-Angleterre soulève des questions sur ses possibles répercussions dans le vestiaire du Real Madrid, où évoluent les deux joueurs.

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La rencontre entre les deux sélections au Metropolitano, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, a été marquée par des accrochages et des prises de bec répétés entre le milieu de terrain anglais et le latéral espagnol, les deux hommes ayant multiplié les échanges houleux au cours d'un match remporté 3-2 par l'Angleterre.

Le journaliste Roberto Morales a toutefois écarté l'idée que cette altercation se transforme en conflit au sein du club, malgré des personnalités très différentes.

Journaliste à l'agence de presse espagnole EFE, Morales est revenu sur l'incident lors de son passage dans l'émission « El Partidazo » sur Cadena COPE. Il a expliqué que Cucurella fait partie des joueurs qui instaurent une bonne ambiance dans le vestiaire, contrairement à Bellingham, doté d'un tempérament plus farouchement compétitif et enclin à tout vivre avec une intensité maximale.

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« Cucurella est l'un des joueurs qui créent le plus une bonne ambiance dans le vestiaire. Bellingham n'est pas de ce genre-là. C'est vrai qu'il est extrêmement compétitif et qu'il s'emporte facilement, que c'est un joueur qui pousse tout à l'extrême, mais il est très professionnel et je ne pense pas que ce qui s'est passé dépassera un jour le cadre du terrain », a déclaré Morales.

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Écartant toute contagion de la tension au Real Madrid, le journaliste a ajouté : « Ce que j'exclus, c'est ce que souhaitent beaucoup de (détracteurs) du Real Madrid, à savoir que cet incident provoque un problème dans le vestiaire. Je peux vous assurer que cela n'arrivera pas. »

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Morales n'a pas pour autant dédouané le milieu anglais de sa responsabilité. Il a critiqué sa réaction lorsque Cucurella s'est retrouvé au sol après un tacle : Bellingham s'est approché de lui sur un ton de défi et lui a adressé des mots qui ressemblaient davantage à de la provocation : « Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? »

« Bellingham a dépassé les bornes, et quelqu'un devra le recadrer à son retour à Valdebebas », a commenté Morales au sujet du comportement du joueur anglais, estimant nécessaire de le mettre en garde sur ses réactions.

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Morales a par ailleurs souligné que l'entraîneur José Mourinho devra surveiller tout excès d'agressivité compétitive, comme celui survenu entre le milieu de terrain et le latéral lors du duel Espagne-Angleterre.

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Championne du monde 2026, l'Espagne a concédé face à l'Angleterre sa première défaite après une série de 43 matchs consécutifs sans perdre. Grâce à sa victoire lors de la dernière journée, l'Angleterre a pris la tête du groupe 3 avec 15 points, devant l'Espagne à la différence de buts et à la confrontation directe, les deux sélections se qualifiant ensemble pour les quarts de finale.

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