L'Espagnol Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a réagi aux résultats du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, effectué jeudi soir à Monaco, le qualifiant de « défi que nous attendons avec impatience ».

Liverpool a découvert sa feuille de route européenne pour cette saison, le tirage au sort lui ayant réservé des affrontements de haut niveau.

Le stade d'Anfield accueillera lors de ses quatre matches à domicile l'Atlético de Madrid, Porto, Villarreal et Lens, tandis qu'Iraola disputera des tests difficiles à l'extérieur face à l'Inter Milan, au Club Bruges, à Fenerbahçe et au LASK autrichien.

Dans sa première réaction sur le site officiel du club, Iraola a déclaré : « C'est un tirage passionnant et difficile, mais nous savions déjà que nous allions affronter des équipes solides, quel que soit le résultat du tirage, et c'est exactement ce qui s'est produit. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « C'est là toute la puissance de la Ligue des champions, et c'est pourquoi y participer représente un véritable test. Chacun de ces matches constituera un défi difficile à sa manière, nous devons donc nous y préparer au mieux et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. »

Malgré son enthousiasme pour la Ligue des champions, Iraola a insisté sur la nécessité de se concentrer d'abord sur la réalité nationale, déclarant : « Il nous appartient d'être prêts, mais nous avons deux matches importants en Premier League avant cela, et nous nous concentrerons pleinement sur eux avant de penser à la Ligue des champions. »

Iraola a adressé un message plein d'émotion aux supporters d'Anfield : « La Ligue des champions représente un défi que nous attendons avec impatience, et elle est aussi passionnante pour nos supporters, car elle nous offrira de magnifiques soirées européennes au stade d'Anfield, ainsi que des déplacements dans des stades en Italie, en Belgique, en Autriche et en Turquie. »

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Il a conclu ses propos en déclarant : « Lorsque je suis arrivé ici, je savais à quel point la Ligue des champions était particulière et à quel point elle était liée à l'histoire de Liverpool. Ce sera donc un honneur pour moi et mon staff de travailler avec l'équipe dans cette compétition. »