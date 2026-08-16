Le Real Madrid a conclu sa préparation pour la nouvelle saison de manière positive, après avoir bouclé ses matches de préparation sans défaite, avec 3 victoires face à Ferencváros, Deportivo et Schalke, en plus d'un match nul contre la Fiorentina. L'équipe aborde ainsi avec un moral renforcé le début de son parcours en Liga espagnole face à l'Espanyol la semaine prochaine.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne du club après la victoire contre Schalke, que l'équipe avait livré une prestation positive sur les plans collectif et individuel, affirmant que les idées tactiques commençaient à se préciser progressivement, malgré la différence de niveau de préparation entre les joueurs qui ont rejoint le groupe tôt et ceux qui l'ont intégré tardivement.

L'entraîneur portugais a expliqué que les joueurs qui avaient entamé la préparation dès le premier jour avaient disputé près de 30 séances d'entraînement et 6 matches, tandis que certaines recrues récentes s'étaient contentées de 3 ou 4 séances seulement, ce qui explique la différence de rythme, d'enthousiasme et de capacité d'endurance. Il a toutefois insisté sur le fait que le groupe progressait bien sur le plan tactique.

Mourinho a salué la qualité des éléments de l'équipe, affirmant que le Real Madrid comptait des joueurs de niveaux de qualité différents, mais qu'il se concentrait à ce stade sur le développement du groupe dans son ensemble plutôt que sur l'évaluation des individus, soulignant que l'équipe travaillait désormais de manière remarquable avec et sans le ballon.

L'entraîneur portugais a également fait l'éloge des nouvelles recrues, malgré la difficulté de s'intégrer rapidement dans un programme d'entraînement intensif comprenant deux séances par jour, sous des températures élevées, affirmant qu'elles étaient arrivées avec un état d'esprit positif et une volonté claire de s'impliquer au sein du groupe.

Mourinho a aussi évoqué la manière dont le staff technique gère les charges physiques et les minutes de jeu des joueurs, expliquant que les décisions relatives au temps de jeu reposaient sur une analyse scientifique des données, en plus de l'expérience du staff technique et de la connaissance qu'a chaque joueur des capacités de son corps, insistant sur le fait que l'équipe était arrivée à ce stade de la saison dans une bonne condition physique.

Après la rencontre face à Schalke, qui s'est déroulée à la Veltins-Arena, Mourinho a également parlé de l'esprit qui commençait à apparaître au sein du vestiaire, indiquant que certains joueurs avaient tenu à revenir à l'entraînement avant la date qui leur avait été fixée, tandis que d'autres étaient arrivés le dernier jour de la préparation, ce qu'il a considéré comme la preuve d'un niveau élevé d'engagement et d'une envie de démarrer.

Mourinho a déclaré que l'équipe commençait déjà à se présenter comme une seule et même unité, affirmant que la solidarité et l'esprit d'équipe étaient devenus évidents au sein du groupe, et que l'enthousiasme ne se limitait plus au staff technique ou aux supporters, mais était désormais présent chez les joueurs eux-mêmes.

L'entraîneur portugais a conclu son évaluation en affirmant que le Real Madrid était prêt pour le match d'ouverture face à l'Espanyol, déclarant que l'équipe était « en très bonne forme », dans un climat d'optimisme au sein du club après une période de préparation sans la moindre défaite.