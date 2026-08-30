L’international allemand s’était à chaque fois effondré sur le terrain lors de deux matches amicaux contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim, et avait dû être remplacé. Il a finalement révélé publiquement qu’il souffrait d’« absences », un dysfonctionnement neurologique. Depuis, il n’a plus rejoué avec le Bayern. Le Bayern avait ensuite indiqué qu’il était au courant de cette maladie depuis déjà un certain temps. Ces malaises seraient dus à une modification de son traitement.





« La chose la plus énorme que j’ai vécue au Bayern Munich, c’est le nom de Jamal Musiala », a déclaré Matthäus à ce sujet dans Sky90. Il a expliqué : « Au club, on le sait depuis six, sept, huit mois. Mais il n’y a pas que le président et le médecin qui le savent. Toute l’équipe le sait. Et rien n’a filtré. Cela montre la cohésion. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. »

Matthäus a salué la manière dont les Munichois ont géré ce sujet sensible. Musiala s’entraîne actuellement de nouveau avec le Bayern, mais on ne sait pas encore s’il fera partie du groupe de l’entraîneur Vincent Kompany pour le match de Coupe prévu mercredi sur la pelouse du VfL Osnabrück : cela reste flou. « Un immense respect pour avoir géré un tel sujet de manière aussi unie et aussi juste. Je ne peux que dire : chapeau au FC Bayern », a félicité Matthäus.

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Musiala avait manqué une grande partie de la saison passée en raison d’une fracture du péroné. En janvier, il a fait son retour et a eu besoin d’un certain temps pour retrouver son rythme. Il a néanmoins été convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde cet été, mais lors du tournoi, comme beaucoup d’autres joueurs de l’Allemagne, il n’a pas laissé une impression durable.