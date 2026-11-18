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Julio Enciso attire les regards à Ipswich Town. Darren Bent, ancien joueur du club, explique à GOAL ce que ce meneur de jeu aux qualités proches de celles de Morgan Gibbs-White doit encore accomplir avant de pouvoir envisager un transfert vers un « club de Ligue des champions ». Le milieu paraguayen semble promis aux plus hauts sommets.

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Un passage à Brighton et deux séjours dans le Suffolk

Il est encore loin d’avoir achevé ce parcours : le meneur de jeu sud-américain n’a que 22 ans. Malgré son jeune âge, il a déjà acquis une solide expérience, après avoir fait ses débuts chez les professionnels dans son pays avec Libertad, avant de rejoindre Brighton en Angleterre.

Il a montré ses qualités créatives à Brighton, mais un prêt à Portman Road en 2024-2025 a débouché sur un transfert définitif à Strasbourg . Il n’a passé qu’une saison en France avant de revenir dans le Suffolk dans le cadre d’un transfert de 26 millions de livres (34 millions de dollars).

Enciso compte deux buts et autant de passes décisives cette saison, mais son apport collectif va bien au-delà de ces statistiques. Il contribue au bon fonctionnement de l’équipe de Gary O’Neil et aurait toute sa place à un niveau bien plus élevé.

Destiné à rejoindre un géant européen ?

Interrogé sur la possibilité d’un tel transfert en 2027, quelle que soit la place d’Ipswich à la fin de la saison, Bent, formé au club et qui s’exprimait en partenariat avec MrQ Live Casino, a confié à GOAL : « C’est possible, mais j’aimerais le voir faire preuve d’un peu plus de régularité.

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« Il avait déjà passé quelque temps à Ipswich en prêt. Il est revenu et il est encore excellent cette saison. Je trouve qu’il joue vraiment bien en ce moment. Il est parti, n’a pas vraiment autant joué, puis s’est retrouvé de nouveau à Ipswich.

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« Si Ipswich parvient à se maintenir dans cette division, ce dont je suis plus que convaincu, il pourrait rester encore deux saisons, gagner en régularité, jouer en Premier League semaine après semaine, savoir qu’il est apprécié des supporters et de ses coéquipiers.

« S’il joue régulièrement pendant deux saisons et trouve cette constance, alors qu’il est encore jeune, un grand club viendra le chercher et un gros transfert se présentera, par exemple vers un club de Ligue des champions. Mais pour l’instant, il doit trouver cette régularité, montrer la même envie et la même détermination semaine après semaine pendant deux saisons. Ce transfert sera alors toujours possible. »

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Une nouvelle génération de numéros 10

Enciso n’est pas de ces meneurs de jeu fantasques qui ne s’intéressent généralement au match que lorsqu’ils ont le ballon. L’international paraguayen est prêt à multiplier les efforts et à se battre pour le collectif, à l’image de Morgan Gibbs-White, joueur de Nottingham Forest et de l’Angleterre .

Interrogé sur cette comparaison et sur les qualités du talentueux numéro 10 d’Ipswich, Bent a ajouté : « Morgan Gibbs-White en est un parfait exemple. Avant, c’était un numéro 10 qui n’apportait peut-être pas grand-chose défensivement : il recevait le ballon, faisait parler sa créativité et pouvait faire la différence.

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« Mais vous avez raison, les numéros 10 de cette nouvelle génération veulent aussi travailler dur pour l’équipe en défense, même lorsqu’ils ne sont pas à leur poste. Puis, quand ils récupèrent le ballon, ils font avancer l’équipe. Je pense vraiment qu’Enciso est un numéro 10 de ce type.

« Cela dit, s’il parvient aussi à faire preuve de régularité... On sait qu’il a les capacités, on sait qu’il a du talent. La question est de savoir s’il peut réunir toutes ces qualités et le faire régulièrement, semaine après semaine. Je suis presque certain qu’il en est capable. »

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Le Paraguayen sous contrat à long terme

Enciso a signé un contrat de cinq ans lorsqu’il a rejoint Ipswich pour la deuxième fois, un engagement qui court jusqu’en 2031. Le club n’a donc aucune raison évidente d’envisager une vente dans l’immédiat.

Ipswich a réalisé un début de saison plutôt solide pour son retour dans l’élite , avec 11 points pris en 10 matches, ce qui le place au 14e rang. Il reprendra la compétition samedi après la trêve internationale, avec un déplacement à Tottenham.