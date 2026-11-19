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Harry Kane marque à foison au Bayern Munich et a remporté le Ballon d’or. Mais Dietmar Hamann a expliqué à GOAL ce que l’international anglais, tombeur de records, doit encore accomplir pour devenir une « légende » à l’Allianz Arena. Il a encore le temps d’atteindre ce statut : le prolifique attaquant a prolongé son contrat jusqu’à l’été 2029.

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La malédiction des trophées brisée au Bayern

Son précédent contrat devait expirer à la fin de la saison en cours, ce qui avait soulevé la question d’un nouveau défi après quatre ans en Allemagne. La malédiction des trophées dont il a tant été question a déjà été brisée en Bavière.

Après avoir échoué à remporter un trophée à Tottenham, Kane a rejoint Munich dans l’espoir de décrocher des titres majeurs. Il a remporté deux fois la Bundesliga et a également connu le succès en coupe nationale.

Ses 73 buts remarquables en club et en sélection au cours de la saison 2025-2026 lui ont valu d’être désigné « meilleur joueur de la planète » et de recevoir le plus prestigieux des Ballons d’or.

Un nouveau contrat signé en Bavière

Plutôt que de poursuivre un autre rêve, alors qu’il était question d’un retour en Premier League ou d’un départ en MLS avant une éventuelle reconversion dans le football américain, en NFL , Kane a signé un nouveau contrat avec le Bayern.

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Son bilan au club est de 156 buts en 162 matches . Il a terminé meilleur buteur de Bundesliga à l’issue de chacune de ses trois saisons dans l’élite allemande et a également remporté deux Souliers d’or européens.

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Kane est devenu l’un des favoris des supporters. Ses performances et sa contribution au collectif sont indéniables, mais peut-il être considéré comme une icône du club ? Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer et Oliver Kahn ont, eux, ce statut.

Comment Kane peut devenir une légende du Bayern

Interrogé sur la manière dont Kane pourrait rejoindre cette illustre liste , et sur la nécessité éventuelle de triompher en Europe, l’ancien milieu du Bayern Hamann, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il doit remporter la Ligue des champions.

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« Évidemment, il restera dans l’histoire comme le troisième joueur du Bayern Munich, puisque Franz Beckenbauer et Karl-Heinz Rummenigge l’ont remporté [le Ballon d’or] il y a des années. Les gens se souviendront toujours de lui, car je ne pense pas qu’un joueur du Bayern Munich ait remporté le Ballon d’or alors qu’il évoluait au club depuis 30 ou 40 ans.

« Il y a de fortes chances que cela ne se reproduise pas au cours des dix ou vingt prochaines années, qu’un lauréat du Ballon d’or joue au Bayern Munich. Les gens se souviendront de lui pour cela.

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« Mais si vous voulez entrer dans l’histoire du Bayern Munich comme une légende du club, je pense qu’il faut remporter la Ligue des champions. Il y a évidemment eu deux belles occasions ces deux dernières années. Il ne rajeunit pas. Il lui reste probablement une ou deux chances d’y parvenir et j’espère qu’il y arrivera. »

Aucun but en club depuis son Ballon d’or

La cérémonie du Ballon d’or 2026 s’est tenue à Londres le 26 octobre. Kane est reparti avec la récompense suprême ce soir-là, puis a de nouveau marqué pour l’Angleterre lors des dernières rencontres de Ligue des nations de l’UEFA. Il a transformé des penalties contre la Croatie et l’Espagne, portant son total historique avec l’Angleterre à 93 buts, tout en devenant le joueur le plus capé de son histoire .

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Il n’a toutefois pas marqué pour le Bayern depuis qu’il a remporté le Ballon d’or, enchaînant une rare série de quatre matches sans but en club. Interrogé sur le ton de la plaisanterie pour savoir si le joueur de 33 ans était victime d’une malédiction, Hamann a répondu : « Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à d’autres joueurs, d’être maudits par ce trophée !

« Je pense qu’il aurait préféré remporter le Ballon d’or et ne pas marquer lors des quatre matches suivants plutôt que de ne pas le remporter et d’inscrire quatre triplés en quatre matches. Je ne parlerais pas de passage à vide. Il a eu des occasions. Je crois qu’il a touché les montants plusieurs fois. Il marquera de nouveau. Je ne pense pas que le Ballon d’or ait eu un si grand impact sur lui. »

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Le calendrier du Bayern : Championnat et Europe

Invaincu après neuf journées de Bundesliga cette saison et en tête du classement à égalité avec son rival du Klassiker, le Borussia Dortmund, le Bayern recevra Cologne vendredi.

Kane voudra retrouver le chemin des filets lors de cette rencontre, après avoir marqué quatre fois en championnat d’Allemagne cette saison. Il se prépare également à retrouver la Ligue des champions face au club de Ligue 1 de Lille, le 25 novembre.