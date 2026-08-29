Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a exprimé sa colère après que son équipe s'est vu empêcher de procéder à ses trois remplacements au moment souhaité, lors du match nul 2-2 face à Nottingham Forest, ce samedi, en Premier League.

Le score était de 1-1 en seconde période sur la pelouse d'Anfield, lorsqu'Iraola a voulu effectuer trois remplacements en une seule fois, à savoir Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas et Rio Ngumoha.

Mais malgré la sortie du ballon à trois reprises, les joueurs ont continué d'attendre sur la ligne de touche, le quatrième arbitre Tim Robinson ayant rencontré un problème avec le panneau des remplacements.

La frustration de Liverpool s'est accentuée après que le ballon est sorti pour la troisième fois : au lieu que le jeu s'arrête pour permettre les changements, Nottingham Forest a exécuté une remise en jeu rapide, à l'issue de laquelle il a obtenu un penalty qui lui a redonné l'avantage.

L'ailier de Forest Nico Williams s'est lancé derrière la défense de Liverpool, avant que le gardien Alisson n'intervienne pour l'arrêter alors qu'il tentait de frapper au but. Bien que le ballon soit sorti du terrain, l'arbitre Samuel Barrott a sifflé et accordé un penalty.

Iraola a déclaré, dans des propos accordés à une émission de la BBC : « Concernant le penalty, l'action était déjà terminée lorsque le contact s'est produit. Et ce n'était pas un contact violent. »

Il a ajouté : « Mais ce dont nous nous sommes le plus plaints, ce sont les remplacements. Nous avons dû attendre environ trois minutes. »

Il a poursuivi : « Nous voulions effectuer les remplacements lors des deux ou trois derniers arrêts de jeu avant le but. Ce n'était pas la seule raison (d'avoir encaissé le but), mais tout compte. »

Dans des propos accordés à la chaîne « TNT Sports », Iraola a insisté sur sa colère face au retard dans l'exécution des remplacements, déclarant : « Un quatrième arbitre professionnel ne peut pas prendre trois minutes. Nous l'avions informé des remplacements deux ou trois minutes auparavant. »

Il a ajouté : « J'étais déjà en colère parce que nous n'avons pas pu procéder aux remplacements lors de l'arrêt de jeu précédent, puis avant la remise en jeu je pensais que nous allions pouvoir les effectuer. »

Il a enchaîné : « Je ne sais pas, c'est à eux de l'expliquer. Mais cela a pris beaucoup trop de temps. »

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