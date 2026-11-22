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Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a répondu aux déclarations de Santi Comesaña, joueur de Villarreal, au sujet des pressions exercées par le club catalan et le Real Madrid sur les arbitres.

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Le technicien allemand a assuré que la polémique arbitrale revenait sans cesse, après la victoire spectaculaire décrochée par son équipe 3-2 au Camp Nou, où elle a renversé un retard de deux buts, lors d'une rencontre marquée par de nombreuses protestations de l'entraîneur allemand contre les décisions de l'arbitre.

Flick répond

En conférence de presse d'après-match, Flick a expliqué qu'il aurait aimé se montrer plus calme cette saison, mais qu'il ne pouvait pas maîtriser ses réactions dans tous les matchs. Il a précisé avoir ressenti le besoin de soutenir ses joueurs et de leur transmettre de l'énergie positive pendant la rencontre, notamment au vu des faits d'arbitrage qui l'ont émaillée et qui lui ont valu un carton jaune.

Il a ajouté qu'une bonne communication entre les arbitres et les staffs techniques aurait permis d'éviter bien des problèmes.

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L'entraîneur du FC Barcelone s'en est de nouveau pris à l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández, assurant ne pas avoir été satisfait de sa direction du match. Il a également déploré l'attitude du quatrième arbitre et de l'arbitre assistant envers le banc, soulignant qu'ils surveillaient en permanence le staff technique sans fournir d'explications sur les décisions.

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Il a insisté sur la nécessité pour les arbitres de s'entraider et de rester ouverts au dialogue afin d'éclaircir les situations litigieuses, avant d'appeler ses joueurs à se concentrer sur l'amélioration de leurs performances plutôt que sur l'arbitrage.

Le secret du retour du Barça

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Flick est revenu sur le net changement de visage du FC Barcelone. Selon lui, l'équipe a très mal entamé la rencontre et commis deux erreurs dont Villarreal a profité pour marquer deux buts dans les premières minutes. Il a toutefois salué la réaction de ses joueurs et les occasions qu'ils se sont créées avant la pause, puis une meilleure organisation après la mi-temps, qui a permis à l'équipe d'inscrire trois buts en une dizaine de minutes.

Il a estimé que ce retour était mérité face à un adversaire qui possède les qualités nécessaires pour rivaliser en Ligue des champions.

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Les penalties

Le technicien allemand a évoqué le penalty manqué par Lamine Yamal pendant la rencontre, alors que Raphinha affiche un bilan remarquable dans l'exercice. Il a expliqué que ce sont les joueurs qui prennent la décision sur le terrain, mais qu'il pourrait revoir à l'avenir la hiérarchie des tireurs.

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Il a ajouté qu'il discuterait avec eux deux pour définir la meilleure solution, d'autant que l'un comme l'autre sont capables de marquer depuis le point de penalty.

Pedri et Frenkie de Jong salués

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Flick a salué la prestation de Pedri, qu'il considère comme l'un des meilleurs joueurs du match, après avoir imposé sa maîtrise au milieu de terrain et dicté le rythme du jeu de façon remarquable.

Il a également félicité Frenkie de Jong, Marc Bernal et Fermín López, assurant que l'équipe était désormais plus à même de gérer les matchs difficiles et les dernières minutes, même en l'absence de certains éléments importants.

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Il a estimé que continuer à jouer à la manière du Barça après avoir pris l'avantage 3-2 constituait une nouvelle étape dans l'évolution de l'équipe.

Flick fait le point sur Balde

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Interrogé sur la situation d'Alejandro Balde après la réunion avec son agent Jorge Mendes, Flick a affirmé ne s'être entretenu ni avec le joueur ni avec son agent au sujet de cette réunion, soulignant que le contact avec les agents ne faisait pas partie de ses attributions.

Il a cependant reconnu qu'il était difficile pour le latéral espagnol d'obtenir du temps de jeu actuellement, en raison des belles performances d'Eric García et João Cancelo sur les postes de latéraux. Il a précisé que Balde était en bonne forme physique et mentale, et que le FC Barcelone aurait besoin de tous ses joueurs lors des prochains matchs.

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De Jong en défense centrale

Quant à la possibilité de modifier le système tactique pour aligner Frenkie de Jong au milieu aux côtés de Pedri et Rodri, une fois tous les joueurs pleinement disponibles, Flick a assuré qu'il étudierait la question si toutes les options étaient réunies.

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Il a également salué la prestation de Frenkie en défense centrale, estimant qu'il avait livré un match remarquable alors que ce n'est pas son poste naturel, et qu'il avait affiché le bon état d'esprit pour assumer ses responsabilités défensives. Il a ajouté que jouer dans l'axe était la meilleure option pour lui lors de cette rencontre, en l'absence de Pau Cubarsí.

Le bilan de Flick sur la victoire

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Flick a conclu en affirmant que le FC Barcelone avait mérité sa victoire après avoir été mené de deux buts et en avoir inscrit trois, soulignant que la prestation des joueurs traduisait leur grande envie de se battre et de revenir au score. Il a aussi salué l'entente entre Pedri, Frenkie de Jong et Gerard Martín, estimant que l'équipe avait encore besoin de progresser, tout en se disant très heureux du niveau affiché par ses joueurs, en particulier en seconde période.