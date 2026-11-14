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Hassan Shehata, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a relancé la polémique autour de la relation entre Mohamed Salah et le précédent staff technique des Pharaons, après avoir établi un lien entre ce qui s'est passé lors du dernier rassemblement et le départ de Hossam Hassan, dans des déclarations qui ont ouvert le débat sur l'influence du capitaine des Pharaons et sur le rôle de la fédération dans la gestion de la crise.

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Lors de son apparition dans l'émission « El Laib » sur la chaîne MBC Masr, Chehata a affirmé que Salah était à l'origine du départ de Hossam Hassan, ajoutant que l'affaire « est connue de tous ». Le Maalem a avancé cette accusation comme une explication de ce qui s'est produit.

L'ancien sélectionneur de l'Égypte est revenu sur l'épisode du remplacement d'Ahmed Hossam Mido lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2006, qu'il a comparé à la décision de Hossam Hassan de faire sortir Salah face à l'Angola. Il a précisé que les circonstances étaient différentes, mais que les deux épisodes se ressemblaient du point de vue de la réaction aux décisions du staff technique.

Il a également évoqué l'ambiance des vestiaires, indiquant que la colère de l'entraîneur pouvait parfois aller jusqu'à de sévères réprimandes, et a pris pour exemple le match entre l'Égypte et le Brésil lors de la Coupe des Confédérations 2009, où il avait vivement réprimandé les joueurs entre les deux mi-temps, selon son récit. Il entendait ainsi souligner que des échanges virulents pouvaient survenir dans le cadre du travail technique, sans nécessairement traduire un différend personnel.

En parlant de Salah, Chehata a déclaré que le statut du joueur ne lui conférait aucune exemption vis-à-vis des décisions de l'entraîneur, le décrivant comme un joueur parmi les 11 présents sur le terrain.

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Il a ajouté que l'entraîneur gérait le match et ses changements, tandis qu'il revenait à l'instance en charge de la sélection de lui demander des comptes, conformément aux règlements et aux compétences en vigueur, insistant sur le fait que Hossam Hassan n'avait rien fait qui justifie son départ, tout en affirmant dans le même temps que ses problèmes personnels avaient joué un rôle important dans cette décision.

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Chehata a par ailleurs critiqué le déplacement de Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, en Turquie pour rencontrer Salah, estimant que cette démarche n'était pas appropriée et qu'il n'était pas convenable que le président de la fédération se déplace auprès d'un joueur pour l'amadouer ou se réconcilier avec lui.

Il a assuré qu'il aurait refusé de se charger de cette mission si on la lui avait demandée, quel que soit le nom ou la notoriété du joueur. Il a refusé qu'un haut responsable ménage un joueur d'une manière qui laisse entendre que la fédération cherche à l'amadouer, au lieu de traiter l'affaire par les canaux administratifs et techniques appropriés.

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Ses déclarations interviennent après l'annonce par la fédération de football de la fin de la mission de Hossam Hassan le 7 novembre et de la nomination d'Ali Maher pour lui succéder. La polémique a enflé à la suite du remplacement de Salah face à l'Angola, puis de son absence lors de la confrontation contre le Soudan du Sud, mais la fédération a démenti que Salah ait joué un rôle dans le limogeage.

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