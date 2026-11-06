« Ce projet freinerait sa progression » : Troy Deeney exhorte Folarin Balogun à refuser un transfert à Manchester United en janvier

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Troy Deeney a exhorté Folarin Balogun à refuser un transfert à Manchester United en janvier, estimant que le projet d’Old Trafford freinerait la progression de l’attaquant de Monaco. Manchester United devrait recruter un nouvel attaquant, Benjamin Sesko étant indisponible jusqu’en 2027. Mais l’ancien attaquant de Watford affirme que le club n’a apporté à aucun avant-centre le soutien nécessaire pour réussir au cours des dix dernières années.

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Manchester United sur la piste de Balogun pour janvier

Manchester United devrait recruter un nouvel attaquant en janvier, Sesko étant indisponible jusqu’en 2027 en raison d’un problème au tibia. Le club a été associé cette semaine à un transfert de Balogun, que Monaco souhaite vendre. L’attaquant est âgé de 25 ans.

Balogun a brillé avec les États-Unis lors de la Coupe du monde, inscrivant trois buts en quatre matches, et totalise 31 buts en 95 rencontres avec Monaco. L’ancien attaquant d’Arsenal a été proche de rejoindre Everton après un accord sur une indemnité de transfert de 40 millions de livres sterling, mais l’opération a échoué le dernier jour du mercato après que des inquiétudes ont été soulevées lors de sa visite médicale.

Deeney estime qu’un transfert à Manchester United « ne fonctionnerait tout simplement pas »

Deeney estime toutefois que Balogun devrait chercher ailleurs à la réouverture du mercato. L’ancien attaquant de Watford n’a pas mâché ses mots au sujet d’un éventuel transfert à Old Trafford. « Non, non, non. Ce n’est bon ni pour Manchester United ni pour Flo Balogun lui-même », a déclaré Deeney à CBS Sports.

« Cela ne fonctionne tout simplement pas. Au cours de la dernière décennie, Manchester United n’a pas montré qu’un attaquant pouvait rejoindre le club et y réussir. Le club ne vous offre pas le soutien nécessaire pour cela. » Deeney estime que ce bilan devrait servir d’avertissement à Balogun.

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Deeney était favorable au transfert avorté de Balogun à Everton

Deeney jugeait le transfert avorté à Everton bien plus adapté à Balogun, évoquant les occasions que le club crée pour ses attaquants. « Je pensais vraiment qu’un transfert à Everton avait du sens. Ce que je veux dire, c’est qu’Everton se crée de belles occasions. Si vous regardez [Thierno] Barry en ce moment, il ne se donne pas les meilleures chances, il rate beaucoup d’occasions.

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« Balogun était dans une forme exceptionnelle en début de saison, sortait d’une superbe Coupe du monde et avait beaucoup marqué en Ligue des champions. Je pense que le projet de Manchester United le ferait régresser. »

Quel avenir pour Balogun ?

Balogun a laissé la porte ouverte à un retour en Premier League le mois dernier, déclarant à talkSPORT : « Oui, potentiellement. Le football réserve de nombreux rebondissements, comme nous l’avons vu après la Coupe du monde. J’étais proche d’un transfert, cela ne s’est pas concrétisé, mais c’est certainement une possibilité. »

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Monaco étant prêt à le vendre, Balogun doit prendre une décision importante concernant son avenir avant l’ouverture du mercato de janvier.