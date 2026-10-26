Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est entré dans l’histoire en remportant son troisième Trophée Kopa consécutif, confirmant son statut de plus grand espoir du football mondial. Malgré cette consécration individuelle, l’ailier a profité de son discours de remerciement pour mettre en lumière les performances d’un autre joueur issu du centre de formation du Barça.
Yamal entre dans l’histoire du Trophée Kopa
Yamal a une nouvelle fois été désigné meilleur jeune joueur de la planète, remportant le Trophée Kopa pour la troisième fois consécutive, un record. Malgré sa domination sur le plan individuel, l’adolescent est resté humble lors de la cérémonie à Paris. Ce prix, qui récompense le joueur de moins de 21 ans le plus performant, est devenu indissociable de l’ascension fulgurante de l’Espagnol.
« C’est un honneur d’être ici et de recevoir ce prix, a déclaré l’ailier. C’est la troisième année que je monte sur cette scène pour ce prix. Je voudrais remercier mon club et mon équipe nationale. » Sa régularité au plus haut niveau lui a permis de dépasser des joueurs comme Kylian Mbappe et Gavi, précédents lauréats, tandis qu’il continue de viser les distinctions les plus prestigieuses du football.
Une déclaration surprise au sujet de Pau Cubarsi
Dans un moment inattendu de son discours de victoire, Yamal a détourné l’attention de lui-même pour saluer son coéquipier au FC Barcelone, Pau Cubarsi. Le défenseur s’est révélé au cœur de la défense de l’équipe catalane, suscitant des éloges pour son sang-froid et ses qualités techniques. Yamal estime manifestement que les votants ont négligé le jeune défenseur central cette année, laissant entendre que son ami aurait mérité le trophée.
Sur scène, Yamal a expliqué sa position en affirmant sans détour qui, selon lui, méritait le plus de remporter l’édition 2026. « J’aurais aimé voir mon coéquipier Cubarsi ici, parce que je pense que ce prix aurait dû lui revenir, a-t-il reconnu. Cela fait un moment qu’il joue à un excellent niveau. »
Un échange malicieux avec Thierry Henry
La soirée a pris un tour plus léger lorsque Thierry Henry, légende d’Arsenal et de l’équipe de France, a interrogé Yamal sur sa collection grandissante de distinctions individuelles. Henry, qui présentait une séquence du gala, voulait savoir si le Trophée Kopa restait l’objectif ultime d’un joueur qui a déjà tant accompli si tôt dans sa carrière. Cet échange a donné un aperçu de la mentalité de compétiteur de Yamal et de ses ambitions pour l’avenir : il entend passer du statut de meilleur jeune joueur du monde à celui de meilleur joueur du monde, en visant le Ballon d’Or.
Henry a souligné que ce succès se répétait en lui demandant : « C’est ton troisième, non ? Mais est-ce celui que tu voulais vraiment gagner ? » Yamal n’a pas pu s’empêcher de rire avant de répondre sans détour, en un mot : « Non. » Cette réponse malicieuse a suscité les acclamations du public, montrant que, s’il apprécie la reconnaissance que représente le Trophée Kopa, il vise résolument le Ballon d’Or dans les années à venir.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
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