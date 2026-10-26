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Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est entré dans l’histoire en remportant son troisième Trophée Kopa consécutif, confirmant son statut de plus grand espoir du football mondial. Malgré cette consécration individuelle, l’ailier a profité de son discours de remerciement pour mettre en lumière les performances d’un autre joueur issu du centre de formation du Barça.

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Yamal entre dans l’histoire du Trophée Kopa

Yamal a une nouvelle fois été désigné meilleur jeune joueur de la planète, remportant le Trophée Kopa pour la troisième fois consécutive, un record. Malgré sa domination sur le plan individuel, l’adolescent est resté humble lors de la cérémonie à Paris. Ce prix, qui récompense le joueur de moins de 21 ans le plus performant, est devenu indissociable de l’ascension fulgurante de l’Espagnol.

« C’est un honneur d’être ici et de recevoir ce prix, a déclaré l’ailier. C’est la troisième année que je monte sur cette scène pour ce prix. Je voudrais remercier mon club et mon équipe nationale. » Sa régularité au plus haut niveau lui a permis de dépasser des joueurs comme Kylian Mbappe et Gavi, précédents lauréats, tandis qu’il continue de viser les distinctions les plus prestigieuses du football.

Une déclaration surprise au sujet de Pau Cubarsi

Dans un moment inattendu de son discours de victoire, Yamal a détourné l’attention de lui-même pour saluer son coéquipier au FC Barcelone, Pau Cubarsi. Le défenseur s’est révélé au cœur de la défense de l’équipe catalane, suscitant des éloges pour son sang-froid et ses qualités techniques. Yamal estime manifestement que les votants ont négligé le jeune défenseur central cette année, laissant entendre que son ami aurait mérité le trophée.

Sur scène, Yamal a expliqué sa position en affirmant sans détour qui, selon lui, méritait le plus de remporter l’édition 2026. « J’aurais aimé voir mon coéquipier Cubarsi ici, parce que je pense que ce prix aurait dû lui revenir, a-t-il reconnu. Cela fait un moment qu’il joue à un excellent niveau. »

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Un échange malicieux avec Thierry Henry

La soirée a pris un tour plus léger lorsque Thierry Henry, légende d’Arsenal et de l’équipe de France, a interrogé Yamal sur sa collection grandissante de distinctions individuelles. Henry, qui présentait une séquence du gala, voulait savoir si le Trophée Kopa restait l’objectif ultime d’un joueur qui a déjà tant accompli si tôt dans sa carrière. Cet échange a donné un aperçu de la mentalité de compétiteur de Yamal et de ses ambitions pour l’avenir : il entend passer du statut de meilleur jeune joueur du monde à celui de meilleur joueur du monde, en visant le Ballon d’Or.

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Henry a souligné que ce succès se répétait en lui demandant : « C’est ton troisième, non ? Mais est-ce celui que tu voulais vraiment gagner ? » Yamal n’a pas pu s’empêcher de rire avant de répondre sans détour, en un mot : « Non. » Cette réponse malicieuse a suscité les acclamations du public, montrant que, s’il apprécie la reconnaissance que représente le Trophée Kopa, il vise résolument le Ballon d’Or dans les années à venir.