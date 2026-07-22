À l'époque, Internet et les réseaux sociaux existaient déjà, mais l'agitation frénétique qui s'empare aujourd'hui des plateformes en quelques secondes et est amplifiée par des algorithmes puissants était moins marquée.

« Kagawa fait ses premiers pas lors de la victoire 4-1 à Lotte – Lewandowski réalise un superbe ciseau retourné », indiquait sobrement, le 13 juillet 2010, la page d’accueil du site du Borussia Dortmund. Peu d’informations supplémentaires étaient disponibles. Après tout, rien d’autre ne s’était passé.

Shinji Kagawa, recruté pour une bouchée de pain en provenance de la deuxième division japonaise, effectuait ses débuts sous le maillot du BVB devant 4 078 spectateurs au stade du Lotter Kreuz et disputait 66 minutes. Le Borussia l’emportait 4-1 grâce à un triplé de Dimitar Rangelov. Kagawa allait rapidement s’imposer comme l’un des piliers des équipes championnes de Dortmund sous l’ère Jürgen Klopp. C’était il y a longtemps.

Que Niko Kovac a-t-il dit des débuts de Takato Yamamoto ?

Lors des débuts de Takato Yamamoto, la donne était différente, et pour cause : le jeune Japonais de 18 ans s’est illustré samedi dernier lors de la victoire 3-1 en match amical contre Rot-Weiß Oberhausen, inscrivant un but en 45 minutes de jeu et participant activement à la réalisation de Serhou Guirassy qui a fait 2-1.

Le milieu offensif, recruté onze jours plus tôt, n’a pris part qu’à quelques séances avec les pros, mais il a déjà fait forte impression.

« Je ne l’ai vu pour la première fois que jeudi. Je ne le connaissais pas non plus avant », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac à propos de l’international japonais des moins de 21 ans, qui avait d’ailleurs marqué un but dès ses débuts avec les moins de 19 ans de son pays. L’ignorance de Kovac s’explique par le fait que Yamamoto a été recruté pour les moins de 23 ans de Dortmund ; ce sont d’autres personnes que l’entraîneur principal de l’équipe première qui s’occupent de ce genre de transferts.

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Voici les atouts de la nouvelle recrue du BVB, Takato Yamamoto

« Takato est un joueur qui nous a convaincus dès le début. Il apporte exactement les qualités que nous souhaitons voir dans notre jeu », a déclaré Paul Schaffran, directeur du centre de formation, après la conclusion du prêt qui lie Yamamoto au BVB pour une saison. Une option d’achat a également été convenue avec le club de première division Gamba Osaka. Selon Bild, le BVB devrait verser 1,5 million d’euros pour s’attacher définitivement les services du Japonais.

Certains supporters, déjà convaincus, réclament même son intégration définitive à l’équipe première et le comparent à Shinji Kagawa. Tout cela paraît toutefois prématuré après seulement 45 minutes face à une équipe de ligue régionale. Pour l’instant, on se contente donc d’analyser ce qui s’est passé sur le terrain. Et, comme le reconnaît Kovac, « il y a déjà eu quelques bonnes choses ».

Concrètement, le gaucher a affiché des qualités techniques supérieures : difficile à séparer du ballon, il s’est montré agile et créatif, osant des dribbles avec audace et assurance. Son pied droit a également bien manié le cuir, tandis que son dynamisme et sa lecture du jeu ont semé la pagaille dans les intervalles, notamment entre les lignes adverses.

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« Ça va nous faire plaisir », conclut Niko Kovac, visiblement séduit par Takato Yamamoto.

Il faut également souligner sa capacité d’adaptation remarquable : malgré un environnement encore étranger – nouveaux coéquipiers, nouveau pays –, il a déjà su créer des liens prometteurs. Il a notamment déjà établi une bonne complicité avec Guirassy. À la 88^e minute, du gauche puis de l’extérieur du pied, il a adressé un centre magnifique que l’attaquant de Dortmund a repris acrobatiquement, d’une sorte de coup de pied de kung-fu, pour expédier le ballon sous la barre. Après la rencontre, il a même récupéré le ballon du match.

Kovac a salué sa prestation, affirmant avoir « vu quelque chose de vraiment prometteur ». L’entraîneur a ajouté à propos de ce nouveau venu inconnu : « Cela va nous faire plaisir. Dans un premier temps, certainement en équipe réserve. Mais cela ne signifie pas que la porte vers l’équipe première est fermée. Au contraire : cela doit rester ouvert et nous allons le suivre de près. »

Dans les prochaines semaines, c’est à Yamamoto de fixer son propre plafond. Les opportunités ne manquent pas : en raison d’un effectif toujours très réduit, le Japonais continuera de s’entraîner avec les pros et prendra bientôt part à la tournée asiatique. Sur le plan marketing, le BVB ne pouvait espérer mieux, surtout que les Borussen feront escale à Osaka, ville natale du joueur.

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Takato Yamamoto restera-t-il définitivement chez les professionnels du BVB ?

Au cours de ses six années passées au sein du centre de formation, il a enchaîné les équipes successives avant d’être promu en équipe première en octobre 2025. L’entraîneur allemand Jens Wissing, qui a pris les rênes du club en janvier puis rejoint récemment Al-Ittihad en Arabie saoudite, ne lui a pas fait attendre son baptême du feu : Yamamoto a découvert le monde professionnel dès février.

Il a finalement disputé six matchs pour un total de 228 minutes de jeu, dont une titularisation. C’est alors que le Borussia, qui le suivait depuis longtemps, a formulé son offre. Yamamoto était aux anges : « J’ai encore du mal à y croire. Le Borussia Dortmund… un club aussi prestigieux. C’est la première fois que je quitte le Japon, tout est nouveau pour moi ici. Mais je suis prêt. »

Il l’a déjà démontré au stade Niederrhein : après son but du 3-1, il a pointé son dos et son nom de famille, puis répondu à des dizaines de demandes de selfies et d’autographes, avant d’échanger son maillot avec un joueur du RWO.

Yamamoto a déjà fait bien plus que « marquer ses premiers points », contrairement à Kagawa à l’époque. S’il retourne bientôt au Japon avec le BVB et y joue un rôle moteur, à l’image de sa prestation d’Oberhausen, l’engouement pourrait gagner l’archipel depuis l’Allemagne. Mais même si ce n’est pas le cas, il sera passionnant de voir si Kovac peut vraiment se permettre de laisser Yamamoto en équipe réserve.