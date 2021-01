"Ce n'est pas sorcier" - Klopp critique la mentalité de Liverpool après la défaite de Southampton

Le but précoce de Danny Ings a scellé les trois points pour les Saints au St Mary's Stadium.

L'entraîneur de , Jürgen Klopp, a exigé une réaction de ses joueurs après leur défaite lors de la rencontre face à . Le but précoce de Danny Ings, un lob adroit sur Alisson, a suffi à sceller la victoire 1-0 pour une équipe des Saints qui a dû résister à la pression de Liverpool en deuxième période mais n'a jamais semblé menacée. Et Klopp a estimé que le démarrage lent était un énorme problème de la soirée au St Mary's Stadium.

"Qu'est-ce qui a été décevant ? Combien de temps avons-nous ? Le début, évidemment", a déclaré Klopp à BBC Sport. "Pas seulement le but mais le début de match en général. Félicitations à Southampton, ils l'ont mérité. Vous savez exactement ce que vous allez obtenir d'eux, vous ne pouvez pas être surpris - mais nous avons eu l'air surpris. Au début, comment nous avons joué, où nous avons perdu les balles, ce n'est pas sorcier".

"Nous aurions dû faire beaucoup mieux. Nous avons joué entre leurs mains avec le début de match", a ajouté l'Allemand. C'était une prestation abjecte des Reds, qui n'ont réalisé qu'un seul tir cadré - une frappe molle de Sadio Mane qui n'a pas dérangé Fraser Forster. "Ils ont mis beaucoup de travail", a déclaré Klopp à propos de Southampton. "Notre prise de décision n'était tout simplement pas bonne. C'est comme ça quand on n'a pas d'élan".

"Montrer une réaction"

"Nous aurions dû avoir beaucoup plus d'occasions", a conclu le technicien de Liverpool. Jürgen Klopp a décrit ses joueurs comme un groupe exceptionnel, mais il cherche une réponse après une si mauvaise période une fois Noël passé. Liverpool a laissé des points précieux en route dans la course au titre, la défaite à Southampton signifiant que peut prendre seul la tête de la s'il gagne son match en retard.

La défaite signifie que Liverpool a pris deux points sur neuf possibles depuis Noël et a permis au peloton de se reformer. "Ce sont des joueurs exceptionnels mais ils n'étaient pas prêts dès le départ", a déclaré Klopp. "Sadio Mane aurait dû avoir un penalty ce soir, et il y avait une main - je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas une excuse pour la performance mais vous pouvez obtenir un point s'ils sont donnés. Maintenant, nous devons montrer une réaction", a conclu Jürgen Klopp.

Les Reds tournent désormais leurs regards vers la et une rencontre avec , avant un affrontement avec son ennemi juré et concurrent direct pour le titre, Manchester United. Les Reds n'ont pas fructifié la période du Boxing Day et vont devoir vite reprendre leur marche vers l'avant s'ils veulent avoir une chance de conserver leur titre au terme de la saison actuelle.