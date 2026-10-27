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Steven Gerrard a critiqué sans ménagement six joueurs de Manchester United, affirmant qu’ils n’ont plus le niveau pour représenter ce club historique. La légende de Liverpool s’est exprimée après l’humiliante défaite 3-0 de Manchester United à domicile face à Bournemouth, qui a placé son entraîneur, Michael Carrick, dans une situation où il doit se battre pour conserver son poste.

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L’effectif de United sévèrement critiqué

Gerrard s’en est pris avec virulence à l’effectif actuel de United, citant nommément six joueurs qui, selon lui, n’ont pas le niveau requis. Ses propos font suite à une désastreuse défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, qui a plongé le club dans la crise. Ce nouveau revers face à Bournemouth laisse United à une inquiétante 16e place au classement. Le club ne compte actuellement qu’un point d’avance sur la zone de relégation, ce qui fait peser une immense pression sur tout l’effectif.

La position de Carrick fait désormais l’objet d’un examen attentif. Gerrard estime toutefois que les piètres résultats du club en championnat sont largement imputables au manque de qualité des joueurs dont dispose Carrick.

Gerrard pointe du doigt les défenseurs en difficulté

S’exprimant dans Overlap Daily, Gerrard a désigné Bruno Fernandes comme le seul joueur exceptionnel de l’effectif, le qualifiant de « plaisir à regarder ». L’ancien capitaine de Liverpool s’est toutefois montré impitoyable dans son évaluation des défenseurs du club.

« Si l’on passe l’effectif en revue, en commençant par la défense à quatre… Harry Maguire a fait une très belle carrière. Luke Shaw, j’ai joué avec lui, il était excellent à son apogée », a expliqué Gerrard. « Ils n’ont plus le niveau pour jouer à Manchester United. Il aurait fallu s’en séparer plus tôt. »

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« Lisandro Martinez, l’an dernier, ne s’intéressait qu’à la Coupe du monde. Il est revenu, il a vu que les joueurs n’avaient pas signé, les quatre ou cinq qu’il voulait… dans son monde. Il prend égoïstement la parole, puis se blesse, sort à la mi-temps après avoir reçu un coup [contre Leeds] et est apte pour le match suivant. Ça ne me dit rien qui vaille. »

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La refonte du milieu de terrain ne porte pas ses fruits

United a beaucoup investi cet été pour reconstruire son milieu de terrain, recrutant Andrey Santos en provenance de Chelsea pour 50 millions de livres sterling et Carlos Baleba, de Brighton, pour 70 millions de livres sterling. Ces recrues devaient être les piliers du nouveau système de Carrick. Gerrard insiste toutefois sur le fait qu’aucune des deux n’a le niveau requis.

« Regardez le milieu de terrain : ils ont recruté un joueur de Chelsea pour 50 millions de livres sterling, [Andrey] Santos. Il n’a pas le niveau pour jouer à Manchester United. Cela pose ensuite la question du recrutement à un échelon supérieur », a fait remarquer Gerrard.

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« Pourquoi recruter des joueurs qui ne sont pas assez bons pour jouer à Manchester United ? Ce sont les seuls joueurs que le club peut attirer aujourd’hui, mais il n’a pas le niveau pour Manchester United. Baleba, 70 millions de livres sterling. Il a du potentiel. Il n’est pas prêt à aider Manchester United à jouer les premiers rôles en championnat dès maintenant. »

« Regardez sur les côtés. Quand je jouais contre United, il y avait [Ryan] Giggs, [David] Beckham, des joueurs de classe mondiale. Aujourd’hui, je regarde sur les côtés : le jeune Amad [Diallo]. Il est irrégulier. Quand il est bon, il est bon. Mais il n’a rien montré cette saison. »

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L’incertitude plane sur l’avenir de Carrick et de United

Carrick devrait toujours diriger l’entraînement mardi malgré le mécontentement grandissant. Son avenir à long terme à Old Trafford reste toutefois très incertain après une série de résultats décevants.

La direction du club envisagerait plusieurs candidats de renom pour le remplacer. Les noms d’Eddie Howe, d’Antonio Conte et de Julian Nagelsmann ont tous été évoqués pour le poste d’entraîneur si un changement devait intervenir.