« Ce ne sont pas les standards d'un grand club » : un aveu choc qui résume l'effondrement de Manchester United

Dans une saison où les motifs d'optimisme se raréfient pour les supporters de Manchester United, marquer des buts ne suffit plus à dissiper les inquiétudes ni à masquer l'ampleur des problèmes qui assaillent l'équipe. Et tandis que Bryan Mbeumo continue d'envoyer des signaux encourageants avec ses buts successifs, l'entraîneur Michael Carrick se retrouve face à une réalité beaucoup plus complexe, après une série de six matches consécutifs sans victoire, un scénario qui rappelle les périodes difficiles traversées par le club ces dernières années.

Le match nul 1-1 concédé face à Leeds United, sur la pelouse d'Elland Road, a accentué la pression sur Manchester United, en dépit des efforts fournis par l'équipe pour afficher un visage acceptable. Entre la crise de résultats, les critiques adressées à la direction au sujet du dossier des recrutements et la multiplication des pépins physiques au sein de l'effectif, la mission de Carrick apparaît plus ardue encore, même s'il s'obstine à garder un regard positif sur l'avenir de son équipe.

Au milieu de ce tableau sombre, Bryan Mbeumo continue d'offrir l'un des rares signaux positifs dans les rangs de Manchester United, après avoir inscrit un nouveau but sur le terrain de Leeds, portant son total à quatre réalisations en sept matches de Premier League, selon les informations de "BBC Sport".

L'attaquant camerounais apporte à son équipe une certaine efficacité offensive, à un moment où bon nombre de ses coéquipiers peinent à trouver le chemin des filets. À l'exception de Bruno Fernandes, auteur d'un triplé contre Ipswich au mois d'août, aucun autre joueur de l'effectif de Carrick n'a réussi à marquer plus d'un but.

Mais s'appuyer sur la réussite de Mbeumo ne semble pas suffisant pour sortir l'équipe de sa crise, d'autant que le problème ne se limite pas à la seule efficacité devant le but : il concerne la capacité de Manchester United à transformer ses prestations en victoires susceptibles de lui offrir de la stabilité et de redonner confiance à ses supporters.

Et même si l'équipe a livré une prestation correcte face à Leeds, à l'image de celle produite contre l'Atlético Madrid mardi, le but encaissé dès la première minute de cette dernière rencontre l'a de nouveau placé devant un examen difficile et a révélé qu'elle continue de souffrir dans la gestion des moments décisifs.

Six matches sans victoire : Carragher refuse de baisser le niveau d'exigence

Manchester United en est à six matches consécutifs sans la moindre victoire, sa plus mauvaise série depuis la saison 2018-2019, lorsque son niveau avait chuté brutalement après la titularisation définitive d'Ole Gunnar Solskjær au poste de manager.

Ce bilan place l'équipe sous une pression croissante, d'autant que le match nul face à Leeds n'a pas suffi à convaincre les observateurs que la crise commençait à se résorber.

Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et de la sélection anglaise, a figuré parmi les critiques les plus virulents du visage affiché par United, estimant que le fait de ne pas perdre ne devait pas devenir un critère d'évaluation de la réussite ou de la progression de l'équipe.

Carragher a déclaré sur la chaîne "Sky Sports" : "Comme ils n'ont pas perdu face à Leeds, nous avons tendance à penser que United a livré une bonne performance. Mais vu sous un autre angle, c'est une chose négative, car nous baissons ainsi les exigences. En réalité, nous ne devrions pas parler de Manchester United avec cette logique."

Les propos de Carragher reflètent un aspect de la crise que traverse le club : les attentes ne portent plus sur la lutte pour les titres, mais sur la manière de retrouver la capacité à gagner régulièrement et d'éviter de nouveaux faux pas qui éloignent l'équipe des premières places.

Martínez enflamme la crise interne, Wilcox présent en tribunes

Les résultats n'étaient pas la seule source d'inquiétude au sein de Manchester United. La rencontre face à Leeds avait en effet été précédée d'une polémique déclenchée par le défenseur argentin Lisandro Martínez, qui a adressé de vives critiques au directeur sportif Jason Wilcox et à la direction du club, les accusant d'avoir échoué à réaliser des recrutements efficaces lors de la période des transferts estivale.

Les déclarations de Martínez ont relancé le débat sur la politique du club sur le marché des transferts et sur la capacité de la direction à répondre aux besoins de l'équipe et à fournir les éléments nécessaires pour permettre au staff technique de rivaliser.

Wilcox était présent dans les tribunes d'Elland Road durant la rencontre, tandis que Martínez a débuté la partie comme titulaire, après avoir présenté des excuses sur le moment et le lieu choisis pour exprimer ses critiques, sans pour autant revenir sur le fond de ses propos.

Cette crise prend une importance supplémentaire au vu du sentiment selon lequel Carrick n'a pas obtenu tous les éléments dont il avait besoin, en particulier au poste d'arrière gauche, où l'équipe a manqué d'un concurrent clairement identifié pour Luke Shaw.

Signe de l'ampleur du désordre à ce poste, Diogo Dalot est devenu le cinquième joueur différent à l'occuper avec Manchester United depuis le début de la saison, ce qui soulève des interrogations sur la stabilité sportive et sur la capacité de l'entraîneur à s'appuyer sur un onze constant.

La participation de Shaw au déplacement de l'équipe mercredi pour affronter le club italien de Côme en Ligue des champions reste incertaine, ce qui pourrait contraindre Carrick à procéder à de nouveaux changements dans sa composition, à un moment où l'équipe a cruellement besoin de stabilité.

Les blessures frappent la défense, Carrick contraint à des solutions de secours

Les ennuis de Manchester United se sont accentués lors de la rencontre face à Leeds, après que Martínez a quitté le terrain à la mi-temps en raison d'une blessure à la cuisse, ravivant les craintes quant à la disponibilité de l'arrière-garde et à la capacité de l'équipe à gérer les absences.

Compte tenu de la situation physique délicate du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, revenu récemment après une absence d'environ onze mois en raison de problèmes de dos, Carrick a décidé de lancer le latéral Noussair Mazraoui à sa place, une décision qui a traduit l'ampleur des contraintes pesant sur ses choix défensifs.

Ces circonstances placent l'entraîneur devant un dilemme évident : il doit trouver l'équilibre entre la préservation de l'intégrité physique des joueurs de retour de blessure et l'exploitation des éléments disponibles pour mettre fin à la série de résultats négatifs.

De plus, les changements incessants dans l'arrière-garde n'aident pas à construire l'harmonie nécessaire entre les joueurs, en particulier à un moment où l'équipe doit réduire ses erreurs et mieux aborder les débuts de match, après avoir encaissé un but précoce face à Leeds.

Entre l'absence de stabilité défensive et les critiques liées aux recrutements, Carrick se retrouve dans l'obligation de trouver des solutions rapides, sans avoir le luxe de pouvoir compter sur l'ensemble de ses éléments dans leur meilleure condition physique.

Treizième place : Carrick s'accroche à l'optimisme

Manchester United a terminé la rencontre face à Leeds en occupant la treizième place du classement de la Premier League, avec la possibilité de reculer encore avant la fin des matches de la journée.

Malgré ce tableau préoccupant, Carrick a choisi de s'éloigner du ton pessimiste, préférant affirmer que son équipe est capable de surmonter cette période si elle parvient à retrouver de la constance et à travailler correctement.

Contrairement à ce qui s'était passé avec Ruben Amorim la saison dernière, lorsque le technicien portugais avait tenu des propos incendiaires en conférence de presse à l'issue du duel entre les deux équipes, avant d'être démis de ses fonctions dans les vingt-quatre heures, Carrick a semblé bien plus serein dans sa gestion de la pression.

L'entraîneur de Manchester United a affirmé qu'il avait porté des écouteurs toute la semaine et que, de ce fait, il n'avait pas entendu le bruit suscité par les déclarations de Martínez, avant d'exposer sa vision de la situation actuelle.

Il a ajouté : "Honnêtement, aujourd'hui, cela ressemblait à un nouveau départ. Nous sommes conscients de notre réalité actuelle, nous l'acceptons et nous travaillons à y remédier. Je n'essaie absolument pas de présenter les choses comme étant idéales, je suis parfaitement réaliste."

Carrick a expliqué que les équipes traversent parfois des périodes difficiles durant lesquelles elles doivent trouver le moyen de sortir de la crise, insistant sur la nécessité de faire preuve de constance et de continuer à faire les bonnes choses, plutôt que de céder à la pression des résultats.

Il a conclu en affirmant que Manchester United possède les atouts nécessaires pour gagner des matches de football, et que la situation peut paraître négative sous un certain angle, mais qu'il est confiant dans la capacité de l'équipe à enchaîner une série de résultats positifs.

Pour autant, l'optimisme seul ne suffira pas à changer la réalité de Manchester United : l'équipe doit traduire l'amélioration de ses prestations en victoires concrètes, régler ses problèmes défensifs et retrouver la stabilité sur le terrain comme en dehors. Jusqu'à ce que cela se produise, la réussite de Mbeumo restera un point lumineux dans une saison de plus en plus compliquée, tandis que Carrick espère que le prochain match marquera un véritable début de sortie du tunnel.



