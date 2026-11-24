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À Al Ahly, les limogeages ne s'expliquent pas toujours par une défaite. Parfois, la raison est bien plus profonde. C'est ce qu'a révélé le journaliste Ahmed Shobeir, quelques heures après l'annonce par le club égyptien d'Al Ahly du limogeage de son entraîneur marocain Houcine Ammouta et de son staff, à la suite de la défaite 2-0 face à Pyramids.

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Alors que tout le monde pensait que la défaite face à Pyramids était la cause directe du départ d'Ammouta, Shobeir a pris le contre-pied de toutes les attentes en affirmant que le problème ne venait ni des résultats ni de la direction, mais de quelque chose d'invisible sur le terrain et qui détruit pourtant n'importe quelle équipe de l'intérieur : les joueurs n'étaient pas convaincus par l'entraîneur.

Al Ahly a mis fin au débat sur l'avenir de son entraîneur en annonçant officiellement son limogeage aux premières heures de la matinée de mardi. La direction s'active désormais pour choisir rapidement un nouveau technicien chargé de mener l'équipe lors de la prochaine période, une phase qui ne tolère ni retard ni prise de risque.

Dans un communiqué officiel, Al Ahly a déclaré : « Le club a remercié Houcine Ammouta et son staff pour la période durant laquelle ils ont eu la responsabilité de l'équipe première de football », précisant que la décision a été prise à la lumière de la vision présentée par Yassine Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, chargés de superviser le dossier football.

Le communiqué ajoute que Mansour et Abdel Hafiz se chargeront de proposer les candidats susceptibles de prendre le relais dans les prochaines heures, signe évident que la direction réfléchissait à cette décision depuis un certain temps et n'attendait pas uniquement le résultat du match contre Pyramids.

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Mais c'est Ahmed Shobeir qui a livré la version complète, dans une publication sur son compte « X » qui a enflammé les réseaux sociaux : « Pourquoi le départ d'Ammouta d'Al Ahly était-il inévitable ? Le pire, les amis, pour des joueurs, c'est de ne pas être convaincus par l'entraîneur ! »

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Shobeir a ajouté : « Même si tout le monde dit de lui qu'il est très poli et extrêmement respectueux, sur le plan technique, il n'y avait pas d'entente entre les joueurs et Ammouta. Les choses s'aggravaient de jour en jour, jusqu'à ce qu'on arrive à la défaite contre Pyramids, et après ça, c'était devenu très difficile qu'il reste. »

Par ces mots, Shobeir a résumé la véritable crise. Selon le témoignage de tous, Ammouta était un homme respectueux et poli, et il n'y avait aucun différend d'ordre moral ou administratif avec lui. Mais dans le vestiaire, un fossé technique évident s'était creusé. Les joueurs n'adhéraient pas à ses idées et n'avaient pas confiance en sa méthode. Jour après jour, ce fossé s'est élargi, jusqu'à atteindre un point de non-retour.

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Face à Pyramids, Al Ahly a livré une prestation très médiocre, indigne du champion d'Afrique. Après cette défaite, le club reste bloqué à 20 points et recule à la troisième place du championnat d'Égypte, tandis que Pyramids porte son total à 27 points en tête du classement. Le rival historique, le Zamalek, est quant à lui remonté à la deuxième place avec 22 points, après sa victoire 2-1 contre El Gouna lors de la même journée.