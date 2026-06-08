« Ce ne serait pas Olise, mais bien lui qui devrait devenir la nouvelle recrue du Real Madrid, pour un montant de 150 millions d'euros. »

Selon la presse britannique, le Real Madrid s’apprête à déposer une offre de plusieurs millions d’euros pour Enzo Fernández. Le milieu de terrain de Chelsea est depuis longtemps pressenti pour rejoindre le Santiago Bernabéu.

Selon Football.london, le joueur souhaite quitter Chelsea cet été et les Blues accepteraient de le laisser partir pour tout montant supérieur à 150 millions d’euros, ce qui leur garantirait une plus-value sur un transfert initial estimé à environ 121 millions d’euros, payés en janvier 2023 au Benfica Lisbonne.

Ces spéculations s’intensifient depuis la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Pendant sa campagne, le dirigeant de 79 ans a promis de recruter un nouveau Galáctico et d’y investir plus de 150 millions d’euros.

Le nom de la star du Bayern Munich, Michael Olise, a circulé, mais les médias anglais estiment que Pérez juge l’arrivée de Fernández bien plus réaliste.

Début avril, le joueur avait semé le trouble à Chelsea en évoquant son avenir : « Je ne sais pas. Il reste huit matchs et la FA Cup. On verra après. J’aimerais vivre à Madrid », avait-il confié à ESPN Argentina.

Ces propos ont agacé Chelsea : l’entraîneur de l’époque, Liam Rosenior, a alors écarté temporairement le joueur, qui a manqué les rencontres face à Port Vale et Manchester City.