Malgré l'apparente stabilité de l'équipe nationale saoudienne sous la conduite de l'entraîneur français Hervé Renard, les prémices d'une nouvelle ère se dessinent. Les rumeurs d'un changement de sélectionneur avant la prochaine Coupe du monde se multiplient.

Au cœur de ces spéculations, un technicien marocain se détache comme candidat sérieux, symbole d’une ambition grandissante des Verts sur la scène internationale.

Nabil Nakchbendi, journaliste sportif et ancien président de la Commission des arbitres de la Fédération saoudienne de football, affirme : « Plusieurs options sont étudiées pour la sélection saoudienne, mais je penche pour la nomination du Marocain Hussein Ammouta. »

Lire aussi... Vidéo : Benzema livre la « recette » du sacre du Hilal en Ligue Roshen.

Lire aussi... Vidéo : Benzema ravive les blessures de Ronaldo avec une nouvelle déclaration.

Il a ajouté : « Ammouta possède une solide expérience dans la gestion d’équipes nationales, il s’est illustré de manière remarquable avec la sélection jordanienne, et j’espère qu’il prendra les rênes des Verts ».

Si l’on s’oriente vers un technicien sans expérience internationale, le Brésilien Briklis Chamosca, actuellement à la tête d’Al-Taawoun, pourrait entrer en lice.

De son côté, le journaliste Emad Al-Salmi a réitéré, lors de son passage dans l’émission « Action avec Walid », la nécessité de confier les rênes de la sélection à Ammouta pour le prochain mandat.

Selon lui, engager un technicien de la trempe d’Ammouta ou de son compatriote Walid Regragui permettrait d’instaurer une discipline tactique et de renforcer l’esprit combatif des joueurs, deux atouts essentiels en vue des échéances mondiales.

Il a rappelé que l’école marocaine d’entraînement a récemment fait ses preuves sur les plans continental et international, ce qui en fait un choix pertinent pour guider les Verts vers des performances de haut niveau lors des prochaines compétitions.

Ammouta n’est d’ailleurs pas le seul technicien marocain évoqué, Walid Regragui, ex-sélectionneur des « Lions de l’Atlas », ayant déjà été cité pour le banc saoudien.