Andrew Giuliani, conseiller de Donald Trump et chef de l’équipe de travail de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde, a dévoilé l’équipe pour laquelle il espère un sacre, après l’élimination des États-Unis.

Le conseiller de la Maison-Blanche a admis qu’il espérait voir l’Angleterre remporter son deuxième titre mondial, même si de nombreux observateurs souhaitent une victoire de l’Argentine pour perpétuer l’héritage de Lionel Messi. Giuliani a toutefois affirmé qu’il préférerait voir les Three Lions s’imposer cet été.

Giuliani a confié au quotidien britannique Daily Mail : « Si les États-Unis ne remportent pas le titre à l’occasion du 250e anniversaire de leur fondation, ce serait formidable que les Anglais viennent gagner ici pendant nos célébrations… L’Angleterre a souffert pendant 60 ans, et sa victoire serait un immense triomphe. Je suis convaincu qu’elle est capable d’atteindre la finale, car c’est l’une des meilleures équipes encore en lice. »

Giuliani a par ailleurs rendu hommage au capitaine anglais Harry Kane, qu’il présente comme la « principale raison » d’un éventuel premier sacre des Three Lions depuis 1966.

Il conclut : « Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre… S’ils remportent le tournoi, ce sera principalement grâce à lui. Lui et Bellingham sont d’excellents sportifs. L’Angleterre est une équipe équilibrée, et les joueurs doivent avoir confiance en eux ; l’entraîneur doit leur insuffler la conviction qu’ils sont capables de gagner. »