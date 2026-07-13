Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

Traduit par

Ce ne sera pas l’Argentine : un conseiller de Trump désigne un autre équipe comme favorite pour remporter la Coupe du monde

Argentine
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Angleterre
É.-U.

Comment la Maison Blanche analyse-t-elle la partie après l’élimination des États-Unis ?

Andrew Giuliani, conseiller de Donald Trump et chef de l’équipe de travail de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde, a dévoilé l’équipe pour laquelle il espère un sacre, après l’élimination des États-Unis.

Le conseiller de la Maison-Blanche a admis qu’il espérait voir l’Angleterre remporter son deuxième titre mondial, même si de nombreux observateurs souhaitent une victoire de l’Argentine pour perpétuer l’héritage de Lionel Messi. Giuliani a toutefois affirmé qu’il préférerait voir les Three Lions s’imposer cet été.

Giuliani a confié au quotidien britannique Daily Mail : « Si les États-Unis ne remportent pas le titre à l’occasion du 250e anniversaire de leur fondation, ce serait formidable que les Anglais viennent gagner ici pendant nos célébrations… L’Angleterre a souffert pendant 60 ans, et sa victoire serait un immense triomphe. Je suis convaincu qu’elle est capable d’atteindre la finale, car c’est l’une des meilleures équipes encore en lice. »

Giuliani a par ailleurs rendu hommage au capitaine anglais Harry Kane, qu’il présente comme la « principale raison » d’un éventuel premier sacre des Three Lions depuis 1966. 

Il conclut : « Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre… S’ils remportent le tournoi, ce sera principalement grâce à lui. Lui et Bellingham sont d’excellents sportifs. L’Angleterre est une équipe équilibrée, et les joueurs doivent avoir confiance en eux ; l’entraîneur doit leur insuffler la conviction qu’ils sont capables de gagner. »

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google