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Michael Carrick assure ne pas avoir fait ses adieux à Manchester United, malgré une humiliante défaite 3-0 face à Bournemouth qui soulève de sérieuses questions sur son avenir. L’entraîneur, sous pression, a reconnu être dans le flou total quant à un éventuel licenciement, alors que le club connaît son pire début de saison depuis quarante ans.

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Le pire départ depuis quarante ans

Carrick est soumis à une immense pression après la défaite démoralisante de United 3-0 face à Bournemouth. Ce nouveau naufrage signifie que le club connaît actuellement son pire début de saison depuis 40 ans.Cette lourde défaite à domicile survient quelques jours seulement après une cinglante défaite 4-1 contre Como. Ces deux prestations désastreuses consécutives ont placé Carrick au bord du départ, les supporters adverses l'ayant bruyamment raillé lors de la dernière défaite.

Malgré l'hostilité des supporters adverses, Carrick a reçu un accueil chaleureux des fidèles de United alors qu'il regagnait les vestiaires. Son avenir à long terme reste toutefois très incertain.

Pas d'adieux de la part de l'entraîneur

Malgré les critiques croissantes, Carrick a catégoriquement rejeté l'idée qu'il faisait ses adieux aux supporters. Il assure continuer à remplir ses fonctions malgré les nombreuses spéculations.

L'entraîneur a confirmé avoir brièvement échangé avec le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox après le coup de sifflet final. Il ne sait toutefois absolument pas si les dirigeants décideront finalement de le licencier.

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« Je ne leur faisais pas mes adieux », a expliqué Carrick, cité par Independent. « Nous avons juste échangé brièvement, comme toujours après un match, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Je verrai ce qui se passera. Je comprends parfaitement la situation.

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« Pour être honnête, je ne m'attends à rien de particulier. Je continue comme d'habitude. J'aime cet endroit. Je ferai toujours ce que je pense être le mieux pour le club de football, quelle que soit la décision prise, sur quoi que ce soit. Voilà, en somme. Vous savez, je ne m'attends à rien dans un sens comme dans l'autre. »

Le vestiaire est touché

Cette terrible série de résultats a lourdement pesé sur le moral des joueurs. Carrick a souligné que son équipe tenait sincèrement à inverser la tendance actuelle. L'entraîneur a également exprimé sa gratitude pour le soutien reçu des tribunes au cours de cette période agitée.

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« Il y a beaucoup d'émotion dans le vestiaire en ce moment, beaucoup de déception. Beaucoup de joueurs sont très affectés, déçus », a-t-il confié. « Ce n'est pas comme s'ils s'en fichaient ou qu'ils voulaient se retrouver dans cette situation. Ceux à qui j'ai parlé, car je n'ai pas parlé à chacun individuellement, sont très affectés. »

Carrick a ajouté : « J'éprouve des sentiments partagés face à cette réaction des supporters. Je ressens ce lien avec eux et leur reconnaissance, et cela compte beaucoup pour moi. »

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Le choc crucial contre Chelsea se profile

Carrick doit désormais attendre de connaître la décision des dirigeants de United concernant son poste. S'ils choisissent de le maintenir en fonction, l'entraîneur aura une tâche immense pour sauver la saison. Le temps presse pour remédier aux faiblesses défensives persistantes et redonner confiance au groupe. Manchester United retrouvera la compétition ce week-end face à Chelsea, lors d'un match crucial de Premier League.