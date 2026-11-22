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Ferran Torres a inscrit un but décisif en fin de match, permettant au Paris Saint-Germain de s’imposer 3-2 face à l’OGC Nice et de signer une 12e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Après la rencontre, l’attaquant a expliqué pourquoi prendre les trois points dès le retour de la trêve internationale comptait davantage qu’une prestation aboutie.

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Torres offre une victoire précieuse au PSG sur la Côte d’Azur

Ferran Torres a marqué à cinq minutes de la fin du temps réglementaire pour offrir au Paris Saint-Germain une victoire 3-2 sur le terrain de l’OGC Nice. L’équipe de Luis Enrique porte ainsi à 12 sa série de victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ce résultat met fin à l’invincibilité de Nice à domicile cette saison et donne au PSG cinq points d’avance sur Lille, deuxième de Ligue 1.

Mohamed Amoura a ouvert le score pour Nice à la huitième minute contre le cours du jeu, mais le PSG a renversé la situation avant la pause grâce à Senny Mayulu et Desire Doue. Torres a ensuite conclu avec finesse sur une passe d’Ousmane Dembele pour donner de l’air à Paris, avant qu’Ali Abdi ne réduise l’écart dans le temps additionnel.

Torres insiste sur l’importance de gagner après la trêve

Malgré la menace de Nice en contre-attaque lors d’une seconde période tendue, le PSG est resté patient jusqu’au but de Torres. Après le coup de sifflet final, Torres a souligné qu’obtenir des résultats dès le retour d’une trêve internationale restait essentiel pour la sérénité du vestiaire.

« C’était une victoire très importante, a déclaré Torres. Ce n’était pas notre meilleur match, mais nous avons été compétitifs et nous avons pris les trois points. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la Ligue des champions. Il est toujours important de gagner, surtout après une trêve internationale, car cela rassure l’équipe. Au bout du compte, nous avons pris les trois points, et c’est notre priorité. »

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Comment le PSG a résisté à Nice

Nice a pris l’avantage sur sa première occasion, au terme d’une contre-attaque conclue par Amoura, et est resté compact en défense pendant une grande partie de la première demi-heure. Le PSG a fini par trouver la faille à la demi-heure de jeu : Mayulu a transformé un penalty accordé après une main de Xavier Mandza dans la surface, puis Doue a poussé au fond une passe d’Achraf Hakimi moins d’une minute plus tard.

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Après la pause, Joao Neves a dicté le tempo au milieu de terrain et le PSG a exercé un pressing intense pour limiter la menace niçoise sur le but de Matvey Safonov. Hakimi a manqué une occasion de creuser l’écart à la 61e minute, avant que Torres ne fasse la différence en fin de match.

Paris se tourne désormais vers la Ligue des champions

Après avoir décroché trois points au terme d’un match difficile pour leur première rencontre depuis leur victoire 1-0 contre Troyes deux semaines plus tôt, Torres et ses coéquipiers peuvent désormais se tourner vers les compétitions européennes.

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Ses cinq points d’avance en tête de la Ligue 1 placent le PSG en bonne position au moment de reporter son attention sur la Ligue des champions.