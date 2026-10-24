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Le début de saison parfait de Manchester City en Premier League s’est brutalement arrêté à Villa Park, où l’efficacité de Nicolas Jackson devant le but a offert une victoire mémorable (2-1) à l’équipe d’Unai Emery. Après la défaite, le capitaine Ruben Dias a reconnu que les visiteurs avaient beaucoup trop tardé à s’adapter aux changements tactiques de leurs adversaires, lors d’un après-midi décevant dans les Midlands.

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Un après-midi décevant dans les Midlands

Manchester City a subi sa première défaite en championnat cette saison, face à une équipe d’Aston Villa incisive qui a mis fin au parcours sans faute des visiteurs. La rencontre à Villa Park coïncidait avec le quatrième anniversaire de la nomination d’Emery, et son équipe a célébré l’occasion en signant une cinquième victoire lors de ses sept dernières confrontations avec Manchester City.

L’ouverture du score est venue d’une erreur d’inattention de Marc Guehi, dont a profité le capitaine de Villa, John McGinn. Le contrôle trop long du défenseur a permis à McGinn de servir Jackson, qui a éliminé Elliot Anderson avec sang-froid avant de décocher une frappe puissante hors de portée de Gianluigi Donnarumma. City a poussé pour réagir et a égalisé au début de la seconde période, Erling Haaland s’élevant plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête le centre d’Iliman Ndiaye venu de la droite. Mais l’égalité n’a duré que huit minutes : Jackson a de nouveau marqué en reprenant sans contrôle un centre à ras de terre du remplaçant Ibrahim Mbaye. Le ballon est passé sous la main gauche du gardien.

Revenant sur ce début de match poussif, le capitaine Dias a reconnu que son équipe avait peiné à entrer dans la rencontre. Au micro de TNT Sports, l’international portugais a déclaré : « C’est frustrant, j’ai eu l’impression qu’on s’est beaucoup battus. Pendant les 10 à 15 premières minutes de la première période, on a mis du temps à entrer dans le match. Ils ont changé leur organisation, donc il nous a fallu du temps pour nous adapter. Mais on s’est battus, on a eu des occasions et ils ont fini par marquer deux buts sur deux transitions, avec beaucoup d’efficacité. Il y a des progrès à faire, on doit faire mieux. »

Des difficultés tactiques et des buts en transition

Selon Opta, Aston Villa est devenu la première équipe à remporter trois matches consécutifs de Premier League contre Manchester City depuis Liverpool en décembre 2016. L’équipe d’Emery est également la première à signer quatre victoires de suite à domicile en championnat face à Manchester City depuis Tottenham, qui avait réalisé cette performance en février 2023.

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Dias a reconnu que le moment où le deuxième but est survenu avait porté un coup dur au moral de l’équipe, tout en saluant les efforts maintenus par ses coéquipiers malgré le résultat. « C’est comme ça. Quoi qu’il arrive, on doit réagir », a expliqué Dias. « L’équipe a très bien réagi. Le deuxième but a été difficile à encaisser parce qu’il est arrivé très peu de temps après notre égalisation. On a continué et essayé de se créer des occasions. Ce n’était pas notre jour, mais on continue d’avancer. J’ai eu le sentiment qu’on a été dangereux à de nombreuses reprises. Même si la finition n’était pas au rendez-vous, on est arrivés dans des zones dangereuses, sans parvenir à jouer. Je tiens à saluer les gars, parce qu’on s’est battus jusqu’au bout. »

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Les conséquences au classement et le record de Chelsea

Cette victoire a donné un formidable élan à Aston Villa : la première à domicile de sa saison de Premier League lui permet de grimper à la sixième place du classement avec 11 points. Malgré ce revers, Manchester City reste en tête avec 21 points, devant Arsenal à la différence de buts.

La défaite de Manchester City a également préservé un record historique de Premier League : le Chelsea de Jose Mourinho reste la seule équipe à avoir débuté une saison par neuf victoires consécutives, une performance établie en 2005-2006. Après le faux pas de City à Villa Park, le record de Chelsea restera intact pour une saison de plus.

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Brighton en ligne de mire

Manchester City n’aura pas longtemps pour ressasser cette défaite, avec deux rencontres contre Brighton au programme la semaine prochaine. L’équipe d’Enzo Maresca recevra Brighton mercredi pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue, avant de l’accueillir de nouveau samedi à l’Etihad Stadium en Premier League.

À propos de ces prochains matches, Dias a conclu : « Une équipe de haut niveau, encore une. Elle joue différemment, donc on s’adaptera, puis on se concentrera sur nous-mêmes. C’est l’essentiel : notre état d’esprit, notre volonté de gagner. »