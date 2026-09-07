Bruno Guimaraes a révélé un aspect qui rend l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, « très obsédé », un trait qui lui est apparu « dès leur première conversation » après le transfert du joueur en provenance de Newcastle cet été, dans le cadre d'une opération d'un montant de 75 millions de livres sterling.

Le joueur brésilien a déclaré, dans des propos rapportés par le site Metro d'après le journal britannique Daily Mail : « Dès la première fois où j'ai parlé avec Arteta, j'ai constaté qu'il est très obsédé par l'idée d'améliorer l'équipe chaque saison. »

Guimaraes a ajouté : « Nous pouvons voir que notre équipe joue très bien. Ce n'est que le début, il y a encore beaucoup à offrir, mais jusqu'à présent, félicitations à tous. »

Guimaraes a connu un début difficile avec Arsenal en raison d'une blessure, n'ayant disputé qu'un seul match en Premier League jusqu'à présent. Il a assisté à la victoire de l'équipe face à Chelsea sur le score de 2-1 depuis le banc des remplaçants, après avoir subi une légère blessure contre Aston Villa.

Malgré cela, il a salué le niveau de l'équipe en déclarant : « Je suis très heureux de pouvoir m'entraîner cinq ou six fois avec l'équipe. C'est formidable de travailler avec une équipe solide et impressionnante. »

Il a ajouté : « Ils sont forts physiquement, forts en défense, forts en attaque. Il semble que cette saison, ils jouent mieux que la saison dernière. Je pense que c'est l'objectif : progresser chaque année. »

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