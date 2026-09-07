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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Ce n'est que le début : Guimarães affirme qu'Arteta est très obsédé par ces détails

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
B. Guimaraes
M. Arteta
Angleterre
Brésil
Espagne

La passion de l'entraîneur d'Arsenal ne s'arrête pas

Bruno Guimaraes a révélé un aspect qui rend l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, « très obsédé », un trait qui lui est apparu « dès leur première conversation » après le transfert du joueur en provenance de Newcastle cet été, dans le cadre d'une opération d'un montant de 75 millions de livres sterling.

Le joueur brésilien a déclaré, dans des propos rapportés par le site Metro d'après le journal britannique Daily Mail : « Dès la première fois où j'ai parlé avec Arteta, j'ai constaté qu'il est très obsédé par l'idée d'améliorer l'équipe chaque saison. »

Guimaraes a ajouté : « Nous pouvons voir que notre équipe joue très bien. Ce n'est que le début, il y a encore beaucoup à offrir, mais jusqu'à présent, félicitations à tous. »

Guimaraes a connu un début difficile avec Arsenal en raison d'une blessure, n'ayant disputé qu'un seul match en Premier League jusqu'à présent. Il a assisté à la victoire de l'équipe face à Chelsea sur le score de 2-1 depuis le banc des remplaçants, après avoir subi une légère blessure contre Aston Villa.

Malgré cela, il a salué le niveau de l'équipe en déclarant : « Je suis très heureux de pouvoir m'entraîner cinq ou six fois avec l'équipe. C'est formidable de travailler avec une équipe solide et impressionnante. »

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Il a ajouté : « Ils sont forts physiquement, forts en défense, forts en attaque. Il semble que cette saison, ils jouent mieux que la saison dernière. Je pense que c'est l'objectif : progresser chaque année. »

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