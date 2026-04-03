Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est sur le point de réaliser un exploit historique lors du match contre Al-Najma dans le championnat saoudien Roshen.

Ronaldo devrait mener la formation d'Al-Nassr lors de la réception d'Al-Najma, ce vendredi, au stade Al-Awal Park, dans le cadre de la 27e journée de la Roshen League.

Ce match sera le 100e auquel le star portugais participera avec Al-Nassr en Ligue Roshen, depuis son arrivée dans le club en janvier 2023, dans le cadre d'un transfert libre, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.

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Depuis lors, Ronaldo a disputé 99 matchs avec Al-Nassr en championnat Roshen, au cours desquels il a inscrit 95 buts et délivré 18 passes décisives.

Al-Nassr sera le troisième club avec lequel le « Fusée de Madère » disputera 100 matchs ou plus en championnat, après avoir disputé 292 matchs en Liga avec le Real Madrid et 236 matchs en Premier League avec Manchester United.

Ronaldo rêve de faire de la Ligue saoudienne la troisième dans laquelle il marquera 100 buts ou plus, après avoir déjà inscrit 311 buts en Liga et 103 buts en Premier League.