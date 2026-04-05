Ce n'est pas Yamal... Un seul joueur est présent avec le Barça de Flick lors des rencontres contre l'Atlético de Madrid

Depuis le début de son parcours avec Barcelone la saison dernière, l'Allemand Hans-Dieter Flick, entraîneur de l'équipe catalane, a affronté l'Atlético de Madrid à huit reprises, la dernière rencontre ayant eu lieu samedi dernier lors de la 30e journée de la Liga.

Barcelone s'est imposé dans les dernières minutes face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano sur le score de 2-1, consolidant ainsi sa place de leader de la Liga avec 76 points, soit 7 points d'avance sur le Real Madrid, deuxième au classement.

Barcelone se prépare à affronter l'Atlético de Madrid lors de deux nouveaux matchs en quarts de finale de la Ligue des champions, sachant que le match aller se déroulera au Camp Nou mercredi prochain, tandis que le match retour aura lieu le mardi suivant.

Le journal catalan « Mundo Deportivo » a indiqué que Flick avait affronté l'Atlético de Madrid lors des huit derniers matchs avec des compositions différentes, à l'exception d'un seul joueur ayant participé à toutes les rencontres avec le Barça.

Le journal ajoute que ce joueur est le jeune défenseur Pau Kubarsi, qui devrait également mener la défense de Barcelone lors des deux rencontres de Ligue des champions.

Elle a souligné que Koundé, Balde et Pedri auraient pu participer à tous les matchs, mais que des blessures les en ont empêchés, tout comme Lamine Yamal, absent du premier match pour cause de blessure.

La saison dernière, Kubarsi a été titulaire lors des matchs de la Liga et de la Copa del Rey, et a toujours joué aux côtés d’Iñigo Martínez.

Il en va de même cette saison : Kubarsi a été titulaire lors des deux matchs de championnat et des deux matchs de Coupe, sachant qu’il a joué aux côtés de Gerard Martín à trois reprises et avec Eric García une fois.

Au cours des huit derniers matchs dirigés par Flick à la tête de Barcelone, l'équipe catalane s'est imposée cinq fois face à Madrid, a perdu deux fois, tandis qu'un seul match s'est soldé par un match nul.

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