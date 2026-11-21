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Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, assure que son équipe n’abordera pas son quart de finale de Ligue des nations contre l’Espagne avec un désir de revanche. Après le tirage au sort de vendredi, il prépare ses joueurs à une double confrontation de haut niveau face aux champions du monde en titre.

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Un choc en quarts de finale

Le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des nations de l’UEFA a réservé une affiche de choix : la France de Zidane affrontera l’Espagne, championne d’Europe et du monde en titre. Après avoir terminé en tête de son groupe, la France espérait un parcours favorable, mais elle se retrouve face à sa principale bête noire de ces dernières années. Cette double confrontation constituera le plus grand défi tactique de Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale. Le calendrier est également confirmé : le match aller se jouera à Valence le 25 mars, avant un match retour décisif au Stade de France trois jours plus tard.

L’histoire laisse présager une tâche difficile pour les Français, qui ont peiné face à leurs voisins espagnols. L’Espagne a remporté les trois dernières confrontations officielles entre les deux nations, dont une victoire décisive 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024 et un spectaculaire succès 5-4 lors de la précédente édition de la Ligue des nations. Surtout, le souvenir d’une nette défaite 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde l’été dernier reste présent dans l’esprit des joueurs français.

Zidane écarte l’idée d’une revanche après le Mondial

Zidane a rapidement écarté l’idée que son équipe chercherait à prendre sa revanche. Malgré l’importance de l’enjeu et le souvenir douloureux de sa récente élimination en demi-finale de la Coupe du monde, l’ancien milieu de terrain devenu entraîneur insiste : ses joueurs regardent vers l’avenir plutôt que de s’attarder sur les déceptions passées.

« Nous savions que nous allions affronter une grande équipe. Ce sera donc l’Espagne, championne du monde en titre. Nous la connaissons parfaitement, mais nous avons observé ses derniers matches et nous analyserons tout cela avec mon staff. Pour aller loin dans une compétition, il faut de toute façon jouer contre les meilleures équipes et les éliminer », a déclaré Zidane, cité par Foot Mercato.

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« Ce n’est pas une revanche pour la demi-finale de la Coupe du monde, mais une autre compétition avec un nouveau groupe. Et l’objectif reste le même : atteindre le Final Four et remporter la Ligue des nations. »

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Cap sur les matches de mars

Pour Zidane, l’évolution constante de son effectif, tant sur le plan tactique que dans sa composition, et le contexte différent d’une nouvelle compétition rendent les résultats passés et les précédentes confrontations sans pertinence pour la campagne actuelle. Il a souligné que la principale motivation de l’équipe reste de remporter le trophée, plutôt que de battre un adversaire en particulier ou de raviver une rivalité passée.

« D’ici là, nous suivrons les joueurs qui étaient avec nous en novembre ainsi que les autres pour préparer la meilleure liste possible pour ce beau défi. Je sais qu’ils ont tous des matches importants avec leur club et que nous ne nous retrouverons que dans quatre mois, mais je suis sûr qu’ils garderont ce grand rendez-vous dans un coin de leur tête pour être prêts en mars », a poursuivi l’entraîneur de 54 ans.

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Un possible adversaire en demi-finale se dessine

L’enjeu de ce quart de finale est encore renforcé par le parcours possible jusqu’à la finale. Si la France parvient à éliminer l’Espagne, elle affrontera le vainqueur du quart de finale entre les Pays-Bas et le Portugal. La route vers le titre en Ligue des nations restera donc difficile même en cas de succès en mars, plusieurs grandes nations européennes étant toujours en lice. Alors que le compte à rebours jusqu’en mars commence, le monde du football attend une bataille tactique entre deux des nations les plus titrées de l’époque moderne.