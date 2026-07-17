Ce n’est pas une première : une nouvelle tempête s’abat sur l’Angleterre à la veille de son affrontement avec la France

En raison de conditions météorologiques défavorables, l’équipe d’Angleterre a vu son arrivée à Miami retardée. Elle y prépare pourtant son match pour la troisième place de la Coupe du monde face à la France.

Les Three Lions devaient initialement quitter leur camp de base de Kansas City après la dernière séance d'entraînement matinale, afin d'arriver à temps pour la conférence de presse fixée à 18 h 30 au Hard Rock Stadium, avec la présence de l'entraîneur Thomas Tuchel et du défenseur John Stones.

Selon le journal britannique « The Sun », des orages accompagnés d’éclairs étaient attendus à Miami entre 15 h et 18 h, ce qui a contraint l’encadrement à décaler le vol. La conférence de presse a donc été reportée à 19 h 30, heure de Miami (12 h 30, heure britannique), sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques.

Le match de samedi, prévu à 17h heure locale (22h en Angleterre), ne devrait pas être perturbé par les orages, bien que la situation météorologique puisse évoluer.

Ce n’est pas la première fois que les Three Lions doivent s’adapter aux caprices de la météo nord-américaine : leur match amical contre le Costa Rica à Orlando avait déjà été reporté d’une heure le 10 juin, avant une victoire 3-0.

Le huitième de finale contre le Mexique avait déjà donné lieu à une vive polémique, la FIFA ayant d’abord avancé le coup d’envoi de huit heures (12 h au lieu de 20 h) en raison de la chaleur, avant de revenir à l’horaire initial suite aux protestations des deux camps. avant que le coup d’envoi ne soit à nouveau repoussé d’une heure en raison d’une tempête ; l’Angleterre l’avait finalement emporté 3-2.

Les Three Lions regagneront l’Angleterre dimanche prochain après la petite finale face à la France.

De son côté, l’Argentine a connu des problèmes analogues : la délégation de Lionel Messi et de ses coéquipiers a été bloquée à Atlanta en raison d’orages, ce qui pourrait perturber sa préparation pour la finale de dimanche contre l’Espagne.