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Le milieu de terrain de Lens Michael Cuisance a retenu ses larmes en appelant ses coéquipiers à assumer leurs responsabilités après l’humiliante défaite 9-1 à domicile face à Como, mercredi soir en Ligue des champions. Les visiteurs italiens de Cesc Fabregas ont livré une prestation sans pitié en France pour signer la plus large victoire à l’extérieur de l’histoire de la compétition dans sa formule actuelle.

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Le milieu de terrain, très ému, présente ses excuses aux supporters

Cuisance semblait anéanti après avoir vu son équipe encaisser neuf buts lors de la quatrième journée, alors que Como égalait le total inscrit par le Bayern Munich en 2024 face au Dinamo Zagreb, soit le plus grand nombre de buts marqués en un match depuis le début de l’ère de la Ligue des champions.

L’attaquant grec Tasos Douvikas a signé un triplé après avoir ouvert le score à la septième minute, tandis que Nico Paz, né à Tenerife, a inscrit le troisième but avant la pause et brandi un tee-shirt en hommage à l’attaquant Jesus de Miguel, décédé.

Les yeux rougis, Cuisance a déclaré à Canal+ : « Je n’ai pas de mots. L’équipe doit se ressaisir, nous devons faire mieux. Nous sommes en Ligue des champions, nous devons faire honneur à cette Coupe d’Europe et, aujourd’hui, nous n’avons pas été à la hauteur, nous n’avons pas été assez bons. Nous sommes désolés pour les supporters. »

Une débâcle humiliante qui appelle une remise en question

Le capitaine Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, le remplaçant Mattia Liberali, Martin Baturina et Matteo Papaccioli, 18 ans, dont le but inscrit dans le temps additionnel a été validé par la VAR, ont également marqué. Ruben Aguilar a inscrit le but des locaux d’une reprise de volée sur corner à la 65e minute. En s’imposant avec huit buts d’écart, les visiteurs ont égalé les victoires 8-0 de Liverpool contre Besiktas et du Real Madrid contre Malmo. Ils sont aussi devenus la première équipe à marquer neuf buts à l’extérieur en Coupe d’Europe depuis la victoire 9-0 de Feyenoord sur le terrain de l’Olympiakos Nicosia en septembre 1971.

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Appelant ses coéquipiers à faire preuve de résilience après cette déroute, Cuisance a ajouté : « C’est toujours douloureux. Quand on est compétiteur, on n’aime jamais perdre, que ce soit avec un petit ou un grand écart. Ce n’est pas une défaite, c’est une leçon. Nous devons en tirer des enseignements, et nous verrons quel caractère a cette équipe. Je pense que nous en sommes capables. J’ai vécu bien pire dans ma vie. Aujourd’hui, cela doit nous servir de leçon. Nous devons en sortir en ayant appris quelque chose et, comme je l’ai dit, il n’y a qu’une voie : apprendre, travailler dur et se remettre tous en question. »

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Les débutants italiens poursuivent leur ascension fulgurante

Encore engagé en Serie D, quatrième division italienne, en 2018-2019, Como a été transformé depuis son rachat en 2019 par la société de médias Sent Entertainment, basée à Londres. Celle-ci appartient aux milliardaires indonésiens Robert Budi Hartono et Michael Bambang Hartono, qui envisageaient initialement un projet télévisé mettant en avant de jeunes joueurs indonésiens.

Après avoir battu le RB Leipzig et Manchester United, de part et d’autre d’une défaite contre Feyenoord, qui détient le record absolu en Coupe d’Europe depuis sa victoire 12-2 contre le club islandais KR en septembre 1969, Como occupe la quatrième place avec 19 buts en quatre matches, égalant le total des Queens Park Rangers en Coupe de l’UEFA 1976-1977.

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Les Français doivent réagir sans attendre

Lens doit désormais se ressaisir rapidement pour retrouver sa fierté mise à mal avant de reprendre la compétition en Ligue 1, à l’approche de la trêve internationale de novembre. Cuisance et ses coéquipiers devront faire preuve de caractère pour démontrer qu’ils ont tiré les leçons de leur capitulation défensive de mercredi, avant la reprise des compétitions européennes plus tard ce mois-ci. De son côté, Como, en pleine réussite, tentera de prolonger en Serie A ce week-end l’élan né de son exploit historique sur la scène continentale.