Arteta donne des nouvelles inquiétantes de Raya

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Arteta a reconnu son inquiétude après la blessure de Raya lors du match nul 2-2 d’Arsenal contre Newcastle, samedi. Le gardien international espagnol, devenu un élément essentiel de la défense du club du nord de Londres, a dû quitter le terrain en seconde période.

La blessure est survenue après un choc avec William Osula. Malgré les premiers soins reçus sur le terrain, Raya semblait toujours souffrir et a finalement été remplacé par Kepa Arrizabalaga.

Face aux médias après le coup de sifflet final, Arteta n’a pas caché son inquiétude quant à l’état de son gardien. L’entraîneur d’Arsenal a expliqué : « Malheureusement, il a dû sortir, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. Il passera une IRM demain, mais pour le moment, je ne sais pas. »

Arsenal tenu en échec dans un match à rebondissements à Newcastle

La blessure a éclipsé une rencontre haletante à St James’ Park, où Arsenal a mené deux fois avant de devoir se contenter d’un point. Eberechi Eze avait donné un avantage mérité aux visiteurs en première période, après un début de match dominé par Arsenal, mais la dynamique a changé après la pause.

Harvey Barnes et Malik Thiaw ont renversé la situation pour Newcastle, avant que Noni Madueke n’arrache le nul pour Arsenal à 12 minutes de la fin. Arteta a regretté que son équipe n’ait pas plié le match alors qu’elle le maîtrisait durant les 45 premières minutes.

Revenant sur la prestation et le résultat, l’entraîneur a estimé que son équipe avait laissé échapper la victoire. « J’ai le sentiment que nous avons perdu deux points aujourd’hui », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. Il a salué l’intensité affichée initialement par ses joueurs, mais a déploré leur baisse de régime en seconde période, qui a permis à Newcastle de revenir dans le match.

Dans l’attente des résultats de l’IRM

L’attention se porte désormais sur le staff médical, dans l’attente des résultats de l’IRM de Raya. Arteta a confirmé que la nature exacte de la blessure restait incertaine, même si elle semblait se situer au niveau de l’épaule.

Interrogé plus précisément sur la façon dont la blessure s’était produite, Arteta a indiqué : « C’était un choc. Je ne sais pas comment c’est arrivé ni quelle est la blessure. Il faudra attendre pour voir. Nous savons à quel point David est important pour nous, mais nous en saurons plus demain. »

Une absence prolongée de Raya porterait un coup dur aux ambitions d’Arsenal cette saison. Le joueur de 29 ans est apprécié pour son autorité dans la surface de réparation et la qualité de sa relance, des atouts qui ont aidé Arsenal à conserver l’un des meilleurs bilans défensifs du championnat.