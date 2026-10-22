Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a accru les inquiétudes concernant la blessure de son joueur, Bukayo Saka, survenue hier mercredi.

Bukayo Saka est sorti sur blessure quelques minutes après le début du match entre Arsenal et le Bayern Munich, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, qui s'est terminée sur un match nul 2-2.

Cette blessure a été un coup dur pour Arsenal, et les craintes concernant sa nature se sont accentuées après que Mikel Arteta l'a qualifiée d'inquiétante.

En quittant le terrain, Saka a eu un bref échange avec son entraîneur Mikel Arteta, en désignant sa cuisse.

Dans ses déclarations d'après-match, Arteta a dit aux journalistes : « Ils (le staff médical) sont un peu inquiets. »

Il a précisé, selon le journal « The Sun » : « Qu'un joueur soit contraint de sortir à cause d'une douleur très vive n'est jamais une bonne nouvelle, mais nous devons attendre pour voir ce qui va se passer. »

Dans des images exclusives filmées par le journal, Saka est apparu boitant en quittant l'Allianz Arena, et bien qu'il ait semblé triste, il était capable de marcher sans aucune aide ni béquilles.