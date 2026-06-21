« Ce n'est pas une blague »… Une statistique incroyable lors des matchs de l'Espagne contre le Cap-Vert et l'Arabie saoudite

Selon le quotidien espagnol Marca, la sélection espagnole n’a commis que trois fautes lors de ses deux premiers matchs de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite.

Selon le quotidien espagnol Marca, « Ce n’est pas une blague… Cela peut sembler incroyable, mais c’est vrai. Lors des deux matchs disputés par la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, contre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, l’équipe de De la Fuente n’a subi que trois fautes. »

Et de préciser : « Un total extrêmement bas. Plus surprenant encore, ces trois fautes ont toutes entraîné un avertissement. »

Le premier exemple remonte au match nul 0-0 contre le Cap-Vert : la seule faute sifflée contre les Espagnols est l’œuvre de López Cabral, sanctionné d’un carton jaune à la 16^e minute.

Cette faute sur Urenti a valu le premier et unique carton jaune de la rencontre. Les Ibériques n’ont concédé qu’une seule autre faute durant la partie, les Africains ne jugeant pas nécessaire d’en commettre davantage pour contenir la Roja.

Face à l’Arabie saoudite, la Roja n’a concédé que deux fautes, sanctionnées chacune d’un avertissement.

Salem Al-Dossari a été sanctionné d’un carton jaune pour avoir piétiné Pedro Porro, et Mohammed Kano pour avoir asséné un coup de coude à Rodri.

Si la première journée était historique, celle-ci s’apprête à battre tous les records.

Depuis le Mondial 1966 en Angleterre, jamais une équipe n’avait commis une seule faute sur l’ensemble d’une rencontre… et cette unique infraction lui avait même permis de décrocher un point précieux face au tenant du titre continental.

Face à l’Arabie saoudite, toutefois, cette rigueur n’a pas suffi : les Européens ont quitté Atlanta avec une défaite retentissante. Cette statistique interpelle : les adversaires de la Roja n’ont pas eu besoin de recourir aux fautes pour les contenir.

Pedri, sanctionné d’un carton jaune dans le temps additionnel, n’a pas empêché la Roja de signer une victoire écrasante (4-0) et de garder ses cages inviolées pour la deuxième rencontre consécutive.

Un record historique : jamais l’Espagne n’avait gardé ses cages inviolées lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde, et jamais un gardien de la Roja n’avait semblé aussi serein.