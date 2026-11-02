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Le Real Madrid s’est imposé sans difficulté face au Racing Santander (3-0), mais la rencontre a été largement éclipsée par une décision controversée concernant un penalty impliquant Kylian Mbappe. Jose Mourinho et l’ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez ont tous deux vivement critiqué l’absence d’intervention de la VAR sur cette action.

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Le Real Madrid s’impose sans difficulté

Le Real Madrid a remporté une victoire confortable 3-0 face au Racing Santander à El Sardinero. Ce large succès à l’extérieur a toutefois été éclipsé par une décision très controversée d’accorder un penalty après une action impliquant Mbappe.

Un penalty a été accordé à la suite d’un incident impliquant l’attaquant français. La décision a immédiatement suscité le débat, certains contestant la réalité de la faute et s’interrogeant sur l’absence d’intervention de l’arbitrage vidéo.

Mourinho conteste la décision de la VAR

Mourinho a rapidement donné son avis sur cette action controversée. L’entraîneur a expliqué avoir revu les images sur une tablette et estimé aussitôt que les arbitres avaient commis une erreur manifeste.

« Ils les modifient tellement, et les détails sont si subtils que les gens ne savent pas qu’il n’y a jamais penalty de [Aurelien] Tchouameni à cause du rebond du ballon », a expliqué Mourinho sur le site officiel du club. « Il n’y a jamais penalty. Quand l’arbitre a sifflé penalty, je suis resté calme parce qu’à 60 mètres, je ne pouvais pas voir l’action. Mais ensuite, quand je l’ai revue sur l’iPad, je me suis dit que si la VAR ne se trompait pas, elle conclurait qu’il n’y avait pas penalty. »

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« Pour moi, l’arbitre a été très bon techniquement et rigoureux. Il a distribué deux cartons jaunes, et c’est tout. C’était un match difficile et disputé. Pour moi, il est évident qu’il n’y avait pas penalty. »

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Un ancien arbitre réclame davantage de cohérence

L’ancien arbitre Gonzalez a entièrement partagé le jugement sévère de Mourinho. Il a vivement critiqué le manque de cohérence des arbitres chargés de la VAR, comparant cette action à une situation similaire survenue plus tôt dans la journée lors du match entre Getafe et Séville.

« Si la VAR est intervenue lors de Getafe-Séville pour une main au visage, elle doit intervenir ici aussi ; sinon, il n’y a aucune cohérence dans l’arbitrage », a estimé Iturralde Gonzalez, cité par Mundo Deportivo.

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Il s’est dit perplexe face aux critères différents appliqués à ces deux matches à si peu de temps d’intervalle. Il a conclu : « Pourquoi est-elle intervenue à Getafe et pas à Santander, à une heure d’intervalle, sur une action très, très similaire ? Pour moi, il n’y a pas penalty. »

Place aux prochains matches

Ce penalty controversé a finalement aidé le Real Madrid à repartir avec les trois points. Le club va désormais se concentrer sur ses prochaines échéances nationales et européennes. L’équipe de Mourinho se déplacera sur le terrain de l’AEK mercredi en Ligue des champions, avant d’affronter Valence ce week-end.