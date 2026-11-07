« Ce n'est pas un entraîneur » : attaque et surprise d'un journaliste saoudien au sujet du bourreau d'Al-Ahli !

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shenaif a lancé une attaque virulente contre le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, lui imputant la responsabilité du recul du niveau de l'équipe et créant la surprise au sujet de sa position vis-à-vis de certains joueurs avant le choc à haute tension face à Al-Shabab.

Al-Ahli traverse une période difficile sous la direction de Pusic, après avoir subi une lourde défaite face à Al-Shabab sur le score de 6-1, avant de concéder un match nul vierge contre Al-Sadd (Qatar). Les critiques à l'encontre de l'entraîneur se sont alors multipliées, sur fond de demandes émanant des supporters et des médias de mettre fin à son aventure avec l'équipe.

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Al-Shenaif a déclaré, lors de son intervention dans l'émission « Dawrina Ghair », que Pusic était en train de détruire Al-Ahli, révélant que le gardien sénégalais Édouard Mendy et le Brésilien Galeno s'étaient remis de leur blessure avant le match face à Al-Shabab, mais que l'entraîneur avait décidé de ne pas les aligner lors de cette rencontre.

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Le journaliste saoudien a ajouté que la situation soulevait des interrogations, d'autant que le duo avait livré une prestation particulièrement remarquable lors du match contre Al-Sadd (Qatar), estimant que leur absence face à Al-Shabab constituait une décision nécessitant une explication de la part du staff technique.

Al-Shenaif a adressé des critiques encore plus acerbes aux choix de Pusic, notamment le fait de s'appuyer sur l'attaquant Artem Bondarenko, en déclarant : « Un entraîneur qui s'appuie sur Artem Bondarenko n'est, pour moi, pas un entraîneur à la base, et j'espère qu'il partira. »

Ces déclarations placent l'avenir de Pusic sous une pression accrue, dans un contexte de recul des résultats et de perte de stabilité technique de l'équipe, tandis que les interrogations se multiplient quant à la capacité de l'entraîneur néerlandais à redresser la barre et à convaincre la direction d'Al-Ahli de lui accorder une nouvelle chance, ou à s'orienter vers un changement de staff technique au cours de la période à venir.