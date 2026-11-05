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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a averti ses coéquipiers que leur niveau défensif actuel n’était « pas tenable » après une décevante défaite 3-2 face à Fenerbahce. Liverpool a perdu son avantage en fin de match à Istanbul et encaissé trois buts sur coups de pied arrêtés, poursuivant ainsi une série historiquement mauvaise en compétition européenne.

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Van Dijk exige des progrès défensifs immédiats

Van Dijk n’a pas caché sa frustration après que les failles défensives de Liverpool ont de nouveau été exposées lors d’une soirée chaotique en Turquie. Malgré l’ouverture du score de Trey Nyoni, devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à marquer son premier but en Europe, puis la reprise de l’avantage grâce à Alexander Isak, Liverpool s’est incliné 3-2. La manière dont les buts ont été encaissés, tous sur des coups de pied arrêtés, a conduit le capitaine néerlandais à s’interroger sur la concentration et la discipline tactique de son équipe sous pression.

« Ce n’est absolument pas tenable », a déclaré Van Dijk aux journalistes après le match. « C’est pourquoi cette soirée est très décevante à bien des égards, mais surtout à cause des buts que nous avons encaissés et de la manière dont nous les avons concédés. Il y a du travail à faire. Trois coups de pied arrêtés, en plus. Nous avions été très bons dans ce domaine jusqu’ici cette saison, mais nous avons manqué de vigilance et n’étions pas prêts sur les premiers et les deuxièmes ballons. C’est difficile à accepter. » Le capitaine a reconnu être en colère, mais a préféré maîtriser ses émotions pour soutenir un vestiaire déjà visiblement abattu par le résultat.

Une série noire inédite dans l’histoire européenne du club

Les statistiques des récentes sorties européennes de Liverpool sont accablantes pour l’entraîneur Andoni Iraola. Cette défaite marque la première fois, dans la longue et prestigieuse histoire du club, que Liverpool encaisse au moins trois buts lors de trois grands matches européens consécutifs.

Après avoir déjà encaissé trois buts contre LASK et Villarreal, la défense a de nouveau cédé face à Mason Greenwood, Archie Brown et Vedat Muriqi. Cette instabilité défensive contraste nettement avec les performances du club sur la scène nationale, où Liverpool affiche l’un des meilleurs bilans de Premier League jusqu’ici cette saison.

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La baisse de régime en compétition continentale est spectaculaire : Liverpool a encaissé 10 buts en seulement quatre matches de Ligue des champions cette saison. C’est déjà cinq de plus que sur l’ensemble de sa campagne 2024-2025.

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Place au rebond en Premier League

Malgré ce revers, Van Dijk espère que ces « moments moins bons » finiront par renforcer le caractère du groupe. Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de Premier League et doit rapidement se tourner vers un déplacement difficile sur le terrain de Crystal Palace.

« J’ai dit après le dernier match contre Arsenal qu’en tant que groupe, nous devions traverser de bons moments, mais aussi des moments moins bons », a expliqué Van Dijk. « Cela ne fera que renforcer nos liens et nous sera bénéfique. Personne ne veut perdre, surtout de la manière dont nous l’avons fait, mais cela devrait nous aider dans un avenir proche. Nous ne devons pas accepter la défaite, surtout dans ces conditions. » La qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions reste à portée, Liverpool comptant actuellement neuf points. L’objectif est désormais d’éviter que ces effondrements défensifs ne deviennent l’une des caractéristiques de sa saison sous la direction d’Iraola.