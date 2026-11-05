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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a prévenu ses coéquipiers que leurs performances défensives actuelles n’étaient « pas tenables » après la décevante défaite 3-2 contre Fenerbahce. Liverpool a laissé échapper son avantage en fin de match à Istanbul, encaissant trois buts sur coups de pied arrêtés et poursuivant ainsi une série historiquement mauvaise en compétition européenne.

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Van Dijk exige des progrès défensifs immédiats

Van Dijk n’a pas caché sa frustration après que les failles défensives de Liverpool ont de nouveau été mises en évidence lors d’une soirée chaotique en Turquie. Malgré l’ouverture du score de Trey Nyoni, devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à inscrire son premier but en Europe, puis un nouvel avantage pris grâce à Alexander Isak, Liverpool s’est incliné 3-2. La manière dont les buts ont été encaissés, tous sur des phases arrêtées, a conduit le capitaine néerlandais à s’interroger sur la concentration et la discipline tactique de l’équipe sous pression.

« Ce n’est clairement pas tenable », a déclaré Van Dijk aux journalistes après le match. « C’est une soirée très décevante pour de nombreuses raisons, mais surtout à cause des buts que nous avons encaissés et de la manière dont nous les avons encaissés. Il y a du travail à faire. Trois buts sur phases arrêtées, en plus. Nous avions été très bons dans ce domaine jusqu’ici cette saison, mais nous avons manqué de concentration et n’étions pas prêts sur les premiers et deuxièmes ballons. C’est difficile à encaisser. » Le capitaine a reconnu être en colère, mais a choisi de contenir ses émotions pour soutenir un vestiaire déjà visiblement abattu par le résultat.

Une série noire inédite dans l’histoire européenne du club

Les statistiques des récentes sorties européennes de Liverpool ont de quoi inquiéter l’entraîneur Andoni Iraola. Cette défaite marque la première fois dans la longue et prestigieuse histoire du club qu’il encaisse au moins trois buts lors de trois matches européens majeurs consécutifs.

Après avoir déjà encaissé trois buts contre le LASK et Villarreal, la défense a de nouveau été prise à défaut par Mason Greenwood, Archie Brown et Vedat Muriqi. Cette instabilité défensive contraste nettement avec les performances de Liverpool en championnat, où le club affiche jusqu’ici l’un des meilleurs bilans de Premier League cette saison.

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La baisse de régime sur la scène continentale est saisissante : Liverpool a encaissé 10 buts en seulement quatre matches de Ligue des champions cette saison. C’est déjà cinq de plus que sur l’ensemble de sa campagne 2024-2025.

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Cap sur le redressement en Premier League

Malgré ce revers, Van Dijk espère que ces « moments moins bons » finiront par renforcer le caractère du groupe. Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de Premier League et doit rapidement se tourner vers un déplacement difficile sur le terrain de Crystal Palace.

« J’ai dit après le dernier match contre Arsenal qu’en tant que groupe, nous devions traverser de bons moments, mais aussi des moments moins bons », a expliqué Van Dijk. « Cela ne fera que renforcer nos liens et ne pourra être que bénéfique. Personne ne veut perdre, surtout de la manière dont nous l’avons fait, mais cela devrait nous aider dans un avenir proche. Nous ne devons pas accepter de perdre, surtout de cette manière. » La qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions restant à portée de Liverpool, qui compte actuellement neuf points, l’objectif est désormais d’éviter que ces défaillances défensives ne deviennent une caractéristique de sa saison sous la direction d’Iraola.