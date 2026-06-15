Giovanni van Bronckhorst (51 ans) sera bientôt présenté comme le nouvel entraîneur principal du Feyenoord, a confirmé lundi Fabrizio Romano. Sipke Hulshoff épaulera cette icône du club au stade De Kuip.

Si le club devrait officiellement le désigner comme entraîneur principal, il travaillera en pratique en binôme avec Hulshoff.

Sa nomination officielle lui conférera l’autorité sportive suprême et il représentera le club en conférence de presse, un exercice où Hulshoff, moins expérimenté, restera en retrait.

Le club souhaite présenter Van Bronckhorst et Hulshoff dans les meilleurs délais afin qu’ils puissent prendre les commandes du groupe dès le début de la préparation estivale.

Selon ESPN, un contrat de deux saisons attend Van Bronckhorst. Le diffuseur officiel de la VriendenLoterij Eredivisie confirme que Hulshoff se verra confier un rôle clé au sein du staff technique.

Pour Van Bronckhorst, il s’agit d’un retour en terrain connu : il avait déjà dirigé le club entre 2015 et 2019.

Au cours de ce mandat, il a mené le club au titre de champion des Pays-Bas en 2017, mettant fin à une disette de dix-huit ans, et a également remporté deux Coupes des Pays-Bas ainsi que deux Trophées Johan Cruijff.