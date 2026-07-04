Les crises continuent de s’abattre sur le club d’Al-Ittihad à l’aube de la saison 2026-2027, après avoir déjà entaché son exercice précédent.

Le club devait initialement effectuer un stage de préparation à l’étranger, dans la station balnéaire de Marbella (Espagne), du 14 au 31 juillet, dans le cadre de la deuxième phase de sa préparation estivale.

Toutefois, selon le quotidien saoudien « Okaz », ce stage est menacé d’annulation faute de moyens financiers.

Le club effectue actuellement la première phase de sa préparation à Djeddah ; elle débutera mardi prochain et durera une semaine. Au programme : examens médicaux et tests physiques, avant un éventuel départ pour l’Espagne.

Cette difficulté s’ajoute à l’incapacité du club à nommer un nouvel entraîneur principal, après le départ du Portugais Sérgio Conceição en fin de saison dernière.

La saison passée, le club a connu une série de déconvenues et a terminé sans aucun titre : cinquième du championnat saoudien Roshen, éliminé en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et de la Supercoupe d’Arabie saoudite, ainsi qu’en quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie.